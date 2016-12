News vom 12/09/2016

Hanwha Techwin Neues europäisches Headquarter in Chertsey

Hanwha Techwin Europe verlegt sein europäisches Headquarter nach Chertsey, UK, nachdem die gemeinsamen Geschäftsräume mit den Unternehmen der Samsung Gruppe nicht mehr ausreichten.

Das neue Headquarter in Chertsey, UK. (Bild: Hanwha Techwin Europe)

In den neuen Geschäftsräumen kann Hanwha Techwin seine Betreuungsteams weiter ausbauen sowie voll ausgestattete Schulungsräume komplett mit einem modernen Vorführraum zur Präsentation der aktuellsten IP-Netzwerk-Sicherheitslösungen bereitstellen. Die bisher genutzten Büroräume in Weybridge, die ursprünglich noch von der Samsung-Gruppe angemietet waren, und die man sich mit anderen Unternehmen teilte, wurden für Hanwha Techwin inzwischen zu klein. In den neuen Büroräumen besteht hingegen die Möglichkeit, auch weiterhin zu wachsen und die Support-Teams zu erweitern.

„Wir freuen uns, diese passenden Büros im Zentrum von Chertsey gefunden zu haben“, sagt Bob (H.Y.) Hwang Ph.D., Managing Director, Hanwha Techwin Europe.

