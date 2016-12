News vom 12/09/2016

ZVEI Arge Errichter und Planer erweitert den Vorstand

Markus Groben und Klemens Siebers wurden von der Mitgliederversammlung der ZVEI Arge Errichter und Planer zusätzlich in den Vorstand gewählt. Im Fokus ihrer Tätigkeit werden Vernetzung und Qualifizierung sein.

Markus Groben (Bild: PROTECTOR & WIK)

Markus Groben (Groben Ingenieure) sieht in der Vernetzung von Sicherheitstechnik, Energieversorgung und Gebäudeautomation im intelligenten Gebäude große Potenziale: „Vernetzung ist heute schon machbar, allerdings geschieht das bei den verschiedenen Gewerken bisher sehr projektbezogen und aufwändig. Die Zukunft liegt bei modularen Systemen, die sich mit geringem Aufwand koppeln lassen.“

Klemens Siebers (AirITSystems) engagiert sich für die Weiterbildung zum Gefahrenmeldetechniker: „Es gibt derzeit kein definiertes Berufsbild für die Sicherheitstechnik. Wir haben daher mit der Weiterbildung zum Gefahrenmeldetechniker begonnen. Ziel ist, die Inhalte zu einem späteren Zeitpunkt in einen etablierten Ausbildungsberuf zu integrieren.“ Generell erkennt Siebers einen erheblichen Bedarf an Aus- und Weiterbildung bei Planern und Errichtern, denn immer mehr Normen sehen eine Qualifizierung zur Fachkraft und zum Fachplaner vor. Notwendig sei darüber hinaus die Qualifizierung von Planern zum Integrator der Gewerke in vernetzten Technologien.

Dem Vorstand der Arge Errichter und Planer gehören weiterhin unverändert an Christian Kühn (Schlentzek & Kühn) als Vorsitzender sowie Kurt Seifert (BTR Brandschutz-Technik und Rauchabzug) und Bernd Giegerich (Bosch Sicherheitssysteme).

