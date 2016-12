Produktbericht vom 12/09/2016

Dallmeier 4K-Kamera mit Ultra-HD-Auflösung vorgestellt

Mit der neuen DDF5400HDV-DN stellt Dallmeier eine 4K-Kamera mit Ultra-HD-Auflösung vor. Durch die extrem hohe Auflösung liefern die Kameras der Ultraline-Serie noch schärfere Bilder und noch mehr Details.

Die DDF5400HD Ultraline Kamera-Serie wurde insbesondere für Anwendungen konzipiert, die Aufnahmen mit sehr hoher Auflösung in Echtzeit erfordern. Die Kamera wird mit einem integrierten Objektiv in einem vandalismusgeschützten Dome-Gehäuse angeboten. Sie kann konventionell mit einem externen Netzteil oder komfortabel mit Power over Ethernet (PoE Class 0, IEEE 802.3af) betrieben werden.

Die hohe Auflösung des Sensors und das ausgefeilte Bild-Processing ermöglichen nach Angaben des Unternehmens Echtzeit-Aufnahmen mit UHD-Auflösung bei einer Bildrate von bis zu 25/30 fps (2160p/30) in hervorragender Qualität. Damit ist die Kamera ideal geeignet, wenn die Erfassung feinster Details in Echtzeit gefordert ist.

Die Kamera ist mit einem RAM-Speicher ausgestattet, der von der Funktion Edgestorage für die Speicherung des Video-Streams im Fall eines Netzwerkausfalls verwendet wird. Wenn das Netzwerk wiederhergestellt ist, sorgt die Funktion Smartbackfill für die schnelle Übertragung an das Smavia Aufzeichnungssystem. Dieses speichert den Video-Stream mit hoher Geschwindigkeit und setzt danach die Aufzeichnung des Live-Streams nahtlos fort.

Dallmeier verlegt Hauptsitz Ab Januar 2017 verlegt das Unternehmen Dallmeier Electronic GmbH & Co.KG seinen Hauptsitz in Regensburg. Die neue Adresse lautet: Bahnhofstraße 16, 93047 Regensburg.

