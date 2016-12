News vom 12/12/2016

Riskworkers Strategische Partnerschaft mit Gardaworld

Die Riskworkers GmbH vermeldet eine strategischer Partnerschaft mit dem kanadischen Unternehmen Gardaworld - International Protective Services, das in 28 Ländern im Bereich Krisenmanagement aktiv ist.

Oliver Schneider. (Bild: Riskworkers)

Es sei der nächste logische Schritt und die konsequente Weiterführung der Unternehmensstrategie der starken, vertrauensvollen und langfristigen Partnerschaften mit seinen internationalen Partnern, so Oliver Schneider, CEO der Riskworkers GmbH.

Gardaworld mit Hauptsitz in Montreal und Riskworkers seien die perfekte Symbiose in Bezug auf kollegiale Zusammenarbeit und egalitärer Lösungsansätze durch originelle Herangehensweisen, um den Kunden den bestmöglichen Service auch in den kritischsten Situationen und Regionen zu bieten.

Gardaworlds Response Services besteht aus einem Expertenteam mit über 20 Jahren Erfahrung in der Branche. Die angebotenen Dienstleistungen umfassen Crisis Reporting, Pre-Incident Trainings, Krisenberatung bei Entführungen, Piraterie, Hijacking, Produkterpressung, Bedrohung oder Cybererpressung.

Lösegeldentführungen und Erpressungen nähmen weltweit zu. Gleichzeitig entsendeten deutsche Unternehmen und Organisationen immer mehr Angestellte auf Dienstreisen oder als Expatriates in sicherheitskritische Länder, so John Chase, Response Managing Director, Gardaworld.

Um die deutschen Klienten bestmöglich vor, während, als auch nach Zwischenfällen zu unterstützen, sei es für Gardaworld elementar wichtig, dass die Consultants und Partner sowohl die Sprache, die Kultur als auch die Unternehmensphilosophie der Kunden verstünden. Das Team der Riskworkers GmbH verinnerliche diesen Ansatz und habe den hohen Anforderungen an Professionalität bereits bei komplexen Entführungsfällen in Syrien und Somalia voll entsprochen.

Riskworkers hat nunmehr unmittelbaren Zugriff auf alle Gardaworld Ressourcen in 28 Ländern mit ungefähr 62.000 Mitarbeitern weltweit.

