News vom 12/12/2016

Tisoware 15-jähriges Jubiläum in Hamburger Niederlassung

Tisoware ist seit 15 Jahren in Hamburg mit einer Vertriebs- und Supportniederlassung vertreten. Niederlassungsleiterin Susanne Hefele und ihr Team feiern in diesem Jahr Jubiläum.

Susanne Hefele, Niederlassungsleitung Hamburg. (Bild: Tisoware)

Ausschlaggebend für die Gründung waren zwei Aspekte: Zum einen wuchs – und wächst – Tisoware kontinuierlich im In- und Ausland; zum anderen hat das Unternehmen den Anspruch, Anwender über kurze räumliche Distanzen optimal zu unterstützen. „Wir betreuen hier in der Region Nord rund 180 Kunden aus allen Branchen“, erklärt Susanne Hefele und ergänzt, „mit unseren Anwendungen und Services wollen wir in unterschiedlichen Geschäftsbereiche ein Plus an Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Sicherheit bieten.“

Sehr gut angenommen werden auch die jährlichen Tisoware Kamingespräche. Sabine Dörr, Geschäftsführende Gesellschafterin ergänzt: „Nicht zuletzt deshalb können wir unsere Lösungen präzise den jeweiligen Kundenanforderungen anpassen. Die Treffen bieten eine ideale Gelegenheit zum Informations- und Wissensaustausch zwischen Kunden, Partnern und Mitarbeitern.“

Unter dem Motto „Mehr als HR, Security und MES!“ zählt Tisoware zu den führenden Lösungsanbietern in Deutschland. Unternehmen aller Größen und Branchen bieten die Reutlinger modulare Lösungen für Personaleinsatzplanung, Personalzeit- und Betriebsdatenerfassung, Zutrittssicherung mit Videoüberwachung, Reisekosten- sowie Kantinenmanagement und mobile HR- und Security Lösungen. Aktuell beschäftigt das Unternehmen 161 Mitarbeiter an 10 Standorten. Über 2.500 Kunden im In- und Ausland vertrauen auf die Kompetenz aus 30 Jahren Erfahrung.

