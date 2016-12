News vom 12/13/2016

RWE Haacke ausgezeichnet

Im September 2016 wurde Florian Haacke, Bereichsleiter Konzernsicherheit der Innogy SE und bisher Leiter Konzernsicherheit der RWE AG, als erster deutscher Sicherheitschef durch das US-Magazin Security zu den „Most Influential People in Security 2016“ in der Rubrik Corporate Security Executives gewählt.

Florian Haacke (2. v.r.) nimmt die Auszeichnung entgegen. (Bild: Innogy)

Neben seinem ehrenamtlichen Engagement für die Sicherheit in der deutschen Wirtschaft unter anderem als Vorsitzender der Allianz für Sicherheit in der Wirtschaft NRW e.V. würdigte die Jury insbesondere Haackes zukunftsorientierte Zusammenführung und Konvergenz von Cybersicherheit und physischen Sicherheitsthemen und deren Zentralisierung und Bündelung in der Konzernsicherheit bei RWE.

Kontakt- und Firmen-Infos im Branchenverzeichnis

Mehr auf Sicherheit.info