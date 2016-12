Produktbericht vom 12/19/2016

Flir Systems Strahlenmessgerät mit Funktechnologie

Flir Systems stellt mit dem persönlichen Strahlenmessgerät Identifinder R100 ein tragbares Geräte für Strahlungssicherheitsanwendungen vor. Das R100 wird am Gürtel getragen und ist mit Netzwerkfunktionen ausgestattet, um Rettungskräfte, Polizei, Militär und Sicherheitspersonal durch sofortige Auslösung von Strahlungsalarmen zu schützen.

Das persönliche Strahlenmessgerät Identifinder R100. (Bild: Flir Systems)

Gleichzeitig wird mit automatisch generierten Strahlungsdosisratenberichten die Lagebeurteilung durch die Leitstelle vereinfacht. Das Identifinder R100 ist laut Flir Systems das erste IP67-zertifizierte und vom ANSI auf Sturzfestigkeit getestete persönliche Strahlenmessgerät. Das Gerät erfüllt die Kriterien zum Schutz bei einem Sturz aus 1,5 Metern gemäß ANSI N42.32, einem der wichtigsten Leistungsstandards des US-Heimatschutzministeriums für persönliche Strahlungsmessgeräte mit Alarmfunktion. Dank Schutzart IP67 ist das R100 gegen Staub und Eintauchen in Wasser bis ein Meter Tiefe geschützt. Das Gerät ist mit Bluetooth-Smart-Funktechnologie ausgestattet. Deshalb können Dosis- und Geotagging-Daten in Echtzeit drahtlos an die zugehörige Smartphone-App gesendet und aufgezeichnet werden.

Das R100 hat eine intuitive Benutzeroberfläche, die im Notfall koordiniertes Handeln von Polizeikräften, Feuerwehr und Gefahrgutsspezialisten mit Identifinder-Produkten ermöglicht. Das Identifinder R100 wird weltweit ab Januar 2017 im Handel verfügbar sein.

