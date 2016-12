Produktbericht vom 12/20/2016

Bosch Software-Update für verbesserte Videosicherheit

Bosch präsentiert das Bosch Video Management System 7.0 (Bosch VMS 7.0). Die neue Software-Version unterstützt das Sicherheitspersonal in seiner täglichen Arbeit dabei, hochauflösende Videostreams effektiv einzusetzen.

Das Bosch Video Management System 7.0. (Bild: Bosch Sicherheitssysteme)

Hochauflösende Videokameras produzieren immer größere Datenmengen. Besonders dort, wo viele Kameras im Einsatz sind, wie in U-Bahnen und auf Flughäfen, nimmt die Belastung der Workstations schnell zu. Ist die Workstation überlastet, kommt es in der Client-Anwendung oft zu Verzögerungen. Für das Sicherheitspersonal, das mehrere Kameras gleichzeitig im Auge behalten muss, ist das ein Problem. Die Sicherheit beispielsweise eines Flughafenterminals leidet, wenn die Überwachung nicht ohne Unterbrechung gewährleistet ist.

Mit Bosch VMS 7.0 können Nutzer jetzt mehrere Ultra High Definition (UHD)-Kameras gleichzeitig in Betrieb haben, ohne Sorge, dass sich die Anwendungen verlangsamen oder nicht mehr richtig laufen. Bosch VMS 7.0 nutzt dazu die Technologie „Streamlining”, dadurch ist das Video auf dem Bildschirm immer in der optimalen Auflösung zu sehen. Wenn das Sicherheitspersonal mehrere Kameras gleichzeitig im Blick haben muss, schaltet Bosch VMS 7.0 automatisch auf ein Streaming in geringerer Auflösung um. Wenn Bilder beim Heranzoomen vergrößert werden müssen oder in voller Bildschirmgröße gezeigt werden sollen, wird automatisch die höhere Auflösung gewählt. Diese Funktion macht sich die Multi-Stream-Fähigkeit der Bosch IP-Videokameras zunutze und wird auf bereits bestehenden Workstations ausgeführt.

Eine weitere neue Funktion von Bosch VMS 7.0 ist die verschlüsselte Kommunikation zwischen Bosch Kameras und dem Video Management System. Der Betreiber des Systems entscheidet, ob er die gesamte Kommunikationssteuerung und alle Videos über eine sichere HTTPS-Verbindung verschlüsselt, um damit das Risiko eines Hacker-Angriffs zu minimieren.

Zu Bosch VMS 7.0 gehört auch ein Sicherheitshandbuch. Das Handbuch beschreibt, wie Bosch VMS für Windows konfiguriert wird und wie Videokameras vor unberechtigtem Zugriff geschützt werden.

