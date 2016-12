News vom 12/14/2016

BHE Fachkongress Brandschutz findet im März 2017 statt

Zum insgesamt sechsten Mal findet der BHE-Fachkongress „Brandschutz“ statt. Am 7. und 8. März 2017 stehen in Fulda wieder die Themen Brandmeldetechnik, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, Löschanlagentechnik, Sprachalarmierung sowie Flucht- und Rettungswege im Mittelpunkt.

Gut besucht ist der Fachkongress „Brandschutz“ jedes Jahr. (Bild: BHE)

Die Teilnehmer des BHE-Fachkongresses „Brandschutz“ erwartet ein Vortragsprogramm mit attraktiven Beiträgen zu modernen Brandschutztechniken, neuesten Normen und praktischen Anwendungsbeispielen. Eine hochkarätig besetzte Fachausstellung ermöglicht eine ausführliche Beratung durch namhafte Anbieter von Brandschutzlösungen. Modernste Techniken können direkt vor Ort in Augenschein genommen werden.

Der Branchentreff am Abend des ersten Veranstaltungstages bietet laut Bundesverband Sicherheitstechnik beste Möglichkeiten zum Gedankenaustausch und Netzwerken in angenehmer Atmosphäre. Abgerundet wird der Fachkongress mit einer Podiumsdiskussion. Interessenten können schon jetzt einen der begehrten Plätze am Kongress buchen. Die Anmeldung ist per formloser Mail an info@bhe.de möglich.

