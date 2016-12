Produktbericht vom 12/19/2016

Telenot Zentrale Steuereinheit für smarte Sicherheit

Das Thema Smart Home und insbesondere das Thema Sicherheit in den eigenen vier Wänden gewinnt zunehmend an Bedeutung. Mehr als jeder dritte Deutsche fühlt sich mittlerweile Zuhause nicht mehr sicher.

Smart-Home- und Alarmanlagen-Funktionen lassen sich mit der Alarmanlagen-App „Buildsec“ aus der Ferne steuern. (Bild: Telenot Electronic)

Die Alarmanlage Compact Easy von Telenot vereint, was immer mehr Gebäudebesitzern und Mietern wichtig ist: Als zentrale Steuereinheit kontrolliert und regelt sie Smart-Home-Funktionen, Einbruch- und Brandschutz sowie die Alarmierung etwa bei Wasser- oder Gasaustritt. Sie ist laut Anbieter das Gehirn für Wohnkomfort und Gebäudesicherheit – und das zuverlässig 365 Tage im Jahr. Installiert werden kann sie per Kabel und Funk. Dadurch lässt sie sich auch in Bestandsbauten schnell und mit geringem Aufwand nachrüsten.

Von unterwegs aus das Garagentor via Smartphone öffnen und die Heizung oder Beleuchtung daheim regeln. Beim Verlassen des Hauses schalten sich automatisch die Außensteckdosen ab. Mit der mehrfach prämierten Compact Easy hat Telenot eine zentrale Steuereinheit entwickelt, die solche und ähnliche Funktionen aus den Bereichen Smart Home, Gebäudeschutz und Überwachung technischer Funktionen verbindet, kontrolliert und regelt. „Bei ihr läuft alles zusammen. Sie ist das entscheidende Element einer intelligent vernetzten Gebäudetechnik – rund um die Uhr. Das kann im Notfall Leben retten“, so Telenot-Sicherheitsexperte Alexander Kurz.

Gesteuert wird die Compact Easy über ein Touchbedienteil im Gebäude. Möglich ist dies auch per App „Buildsec“ überall und jederzeit vom Smartphone oder Tablet aus. Für die Verbindung nutzt Telenot eine hochsichere Verschlüsselung, die auch Banken zur Datenübertragung einsetzen. Bis zu 16 Smart-Home-Funktionen lassen sich über die Compact Easy ansteuern. Dass Smart Home im Trend liegt, zeigt nicht zuletzt eine aktuelle Umfrage des Statistik-Portals Statista. Die Befragten versprechen sich in erster Linie Energieeinsparungen, mehr Komfort im Alltag und höhere Sicherheit. Erwartungen wie diese sind in die Entwicklung der Alarmanlage von Telenot eingeflossen.

Einen weiteren zentralen Kern der Compact Easy stellt der Schutz von Gebäuden vor Einbrüchen und Brandgefahren dar. Dazu werden Sicherheitskomponenten an die zentrale Steuereinheit angeschlossen, wie Bewegungsmelder. Sie erkennen Eindringlinge mit höchster Genauigkeit. Auch digitale Schließzylinder, wasserdichte Zutrittskontrollen, Rauchwarnmelder und weitere Komponenten gibt es. Diese geprüfte und zertifizierte Sicherheit trägt nachweislich zur Steigerung der Behaglichkeit und des Wohlgefühls im eigenen Zuhause bei. Auf Wunsch meldet die Lösung zudem technische Defekte, etwa wenn die Waschmaschine leckt oder die Heizungspumpe ausgefallen ist. Mit bestimmten Meldern kann sie das gefährliche Kohlenmonoxid detektieren. Dank der smarten Vernetzung lassen sich so bei der Wohnraumlüftungsanlage automatisch gleich passende Maßnahmen veranlassen: Abluft-Lüfter aus-, Zuluft-Lüfter einschalten.

Die Installation der Compact Easy erfolgt via Kabel oder mit geringem Aufwand auch per Funk. Die Planung, den Einbau und den Service rund um die zentrale Steuereinheit übernehmen ausschließlich Fachbetriebe, die autorisierten Telenot-Stützpunkte. Zusätzliche Module wie Glasbruchsensoren und Magnetkontakte lassen sich mühelos nachträglich auf die Steuereinheit aufschalten. Ein leistungsstarker Akku versorgt die Zentrale und ihre Komponenten beim Stromausfall mit ausreichend Energie. All das ist vom Verband der Schadenverhütung (VdS) mit einem Gütesiegel bestätigt und von Polizei und Sachversicherern anerkannt.

Dass die Compact Easy die hohen Anforderungen an Sicherheit erfüllt, zeige laut Kurz nicht zuletzt die Auszeichnung als beste Alarmanlage Deutschlands im Bereich „Gebäudetechnik“ und der Titel „Smart-Home-Produkt des Jahres 2016“.

