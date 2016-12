Fachartikel vom 12/15/2016

BVSW/ PROTECTOR & WIK Sicherheitsgipfel 2017 6. Wintertagung zu den Grenzen der Sicherheit

Donald Trump, Wladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan, Baschar al-Assad sind die aktuellen Player der Welt. Sind sie kalkulierbar, sind sie Risikofaktoren, die wir noch beherrschen, oder richtet sich die Sicherheitslage der Welt nach ihren Egoismen, ihren ureigensten Vorstellungen, sind die Grenzen der Sicherheit erreicht?

Jedes Jahr treffen sich Sicherheitsexperten zum Informationsaustausch auf der Wintertagung am Spitzingsee. (Bild: Albrecht)

Ist die Technik noch beherrschbar? Industrie 4.0 und Cybercrime sind Schlagworte, die zentral unsere wirtschaftlichen Strukturen betreffen. Wie wird zukünftig in unsere industriellen Prozesse eingegriffen, können wir diese noch beherrschen, kommen wir auch hier an die Grenzen der Sicherheit?

Können wir den Medien noch vertrauen, was ist wahr und was ist erfunden? Wollen wir noch etwas ergründen, es wissen oder lassen wir uns zukünftig ausschließlich emotional leiten? Wo sind die postfaktischen Grenzen?

Wir wollen diesen Aussagen und Fragen nachgehen und diese mit Ihnen erörtern, um Sie für Ihre wirtschaftlichen und industriellen Prozesse fit zu machen. Wir geben Ihnen wieder den Mehrwert, durch den es sich lohnt an der Veranstaltung teilzunehmen, sich an den Diskussionen zu beteiligen und Ihr Netzwerk zu verstärken. Kompetente Referenten aus öffentlichen Bereichen, Wirtschaft und Wissenschaft sowie Politik bieten Ihnen ihr Wissen und ihre Erfahrung, um neue Herausforderungen rechtzeitig erkennen und lösen zu können.

Zielgruppe der Veranstaltung sind Geschäftsführer und Vorstände sowie die Sicherheitsverantwortlichen von Industrieunternehmen, Banken und Versicherungen sowie öffentlichen Einrichtungen aus dem deutschsprachigen Raum. Veranstalter sind der Bayerische Verband für Sicherheit in der Wirtschaft (BVSW) und PROTECTOR & WIK/I.G.T. Verlag.

Die Veranstaltung findet im Arabella Alpenhotel am Spitzingsee statt. Sie beginnt am Mittwochabend, den 8.3.2017 um 18:00 Uhr und endet am Freitag, den 10.3.2017 gegen 13:00 Uhr.

Die Teilnahmegebühr beträgt für den ersten Teilnehmer einer Firma 1.080,- Euro zzgl. 19 Prozent Mehrwertsteuer, für jeden weiteren Teilnehmer gewähren wir 10 Prozent Ermäßigung. Mitglieder des ASW/VSW erhalten zehn Prozent Nachlass. Bei Anmeldung bis 9.1.2017 gewähren wir einen Frühbucherrabatt von 20 Prozent. Kumulierter Rabatt maximal 20 Prozent.

In der Teilnahmegebühr enthalten sind alle im Programm aufgeführten Essen und die Pausengetränke.

Anmeldeschluss ist der 20.2.2017.

Informationen und Anmeldung unter Telefon: +49 89 673697-11 und per E-Mail: Wintertagung@igt-verlag.de

Kontakt- und Firmen-Infos im Branchenverzeichnis

Im Terminkalender: