Produktbericht vom 12/21/2016

Kantech/ Tyco Neue Entrapass-Version veröffentlicht

Tyco Security Products hat die Version 7.0 von Kantech Entrapass veröffentlicht. Die Sicherheitssoftware erlaubt nun die Einbindung kabelloser Schlösser, um damit sowohl mehr Flexibilität zu erzielen als auch die Verkabelungskosten zu reduzieren.

Entrapass erlaubt nun auch die Einbindung kabelloser Schlösser. (Bild: Kantech)

Kantech Entrapass 7.0 unterstützt nun auch die Anbindung von Assa Abloys kabellosen Aperio-Schlössern. So können Kunden kostengünstig und flexibel kabellose Schlösser an beliebigen Türen eines Gebäudes installieren, auch an Schränken, Schubladen oder Serverracks.

Die Aperio-Schlösser werden somit zu einem Teil des Entrapass Sicherheitssoftware-Ökosystems und können über die gewohnte Entrapass-Oberfläche verwaltet werden. Aperio ist unter anderem für Universitäten, Apotheken, Krankenhäuser und Datencenter geeignet – und überall dort, wo eine elektronische Echtzeit-Zutrittskontrolle bisher zu kostspielig erschien.

Kantech ist dem Connected Partner Programm von Tyco Security Products beigetreten. Damit wird die Einbindung von Produkten anderer Anbieter über das Kantech Software Development Kit ermöglicht.

