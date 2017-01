Produktbericht vom 01/04/2017

Hanwha Techwin 4K-Fisheye-Kamera mit 360-Grad-Bildern

Für die zwölf Megapixel 360-Grad-Bilder der PNF-9010R von Hanwha Techwin bietet eine integrierte Entzerrungsfunktion eine Vielfalt an Ansichtsoptionen, einschließlich Einzelpanorama, Doppelpanorama und Vierfachansicht. Zusätzlich unterstützt die PNF-9010R eine Anzahl weiterer Funktionen.

Die Wisenet 4K PNF-9010R Kamera. (Bild: Hanwha Techwin)

Dank den integrierten Analysefunktionen der PNF-9010R können Anwender viel mehr als nur kriminelle Aktivitäten erkennen. In Einzelhandels-umgebungen kann mit der Personenzählungs-funktion die Kundenfrequenz mit den Verkaufszahlen verglichen und so die Ladeneffizienz gemessen werden. Außerdem können die belebtesten Tage, Zeiten und Saisons identifiziert und so der Personaleinsatz für den Kassenbereich für Stoßzeiten und Flauten geplant werden. Die Heatmapping-Funktion liefert akkurate Informationen über das Kundenverhalten in Einzelhandelsumgebungen. Sie zeigt den Bewegungsverlauf im Verkaufsraum an, der Aufschluss über das Einkaufsmuster und die Verweilzeiten der Kunden gibt.

Wie alle Kameramodelle der Wisenet P-Serie bietet die PNF-9010R H.265-Komprimierung und Wisestream, eine ergänzende Übertragungstechnologie, deren dynamisches, auf Bewegungen im Bild abgestimmtes Codierungsverfahren eine optimale Balance zwischen Bildqualität und Videokompression erzielt. In Verbindung mit H.265-Komprimierung verbessert Wisestream die Bandbreiteneffizienz im Vergleich zur aktuellen H.264-Technologie um bis zu 75 Prozent. Dies gewährleistet, dass die neue Wisenet P-Serie von Hanwha Techwin Europe eine der bandbreiteneffizientesten Kameraserien auf dem Markt ist.

Andere Hauptmerkmale der PNF-9010R umfassen IR-Beleuchtung und bidirektionales Audio. Mit der Simple-Focus-Funktion, die per Tastendruck an der Innenseite der Kamera oder per Fernzugriff über das Netzwerk aktiviert werden kann, wird die Kamera automatisch fokussiert.

Dank der digitalen PTZ-Funktion können Anwender spezifische Bereiche für eine detailliertere Ansicht elektronisch schwenken, neigen und vergrößern und gleichzeitig die gesamte 360-Grad-Ansicht weiterhin überwachen. Außerdem bietet die Kamera Privatsphärenausblendung, PoE- und zwölf Volt Gleichspannungsversorgung. Im Fall einer Netzwerkstörung läuft die Videoaufzeichnung automatisch auf dem integrierten SDXC-Speicher weiter und stellt so potenzielle Videobeweise sicher. Weiterhin kommt die PNF-9010RVM mit einem M12-Anschlussstecker und eignet sich somit optimal für den Einsatz in Bussen und Zügen zur Überwachung der Reisenden beziehungsweise von Straßen und Schienen im Außenbereich.

