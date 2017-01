Produktbericht vom 01/06/2017

Kantech Entrapass Go Install vereinfacht die Installation

Tyco Security Products stellt mit Entrapass Go Install eine freie, mobile Applikation vor, die über Quick-Response-Codes (QR-Codes), vorausgefüllte Felder und einen vereinfachten Inbetriebnahme-Prozess sowohl die Installationszeit als auch die laufenden Kosten von Zutrittskontrolllösungen deutlich reduziert.

Entrapass Go Install vereinfacht auch die Konfiguration von Türsteuerungen. (Bild: Kantech)

Die Applikation kann mit anderen Sicherheitsgeräten wie per Exacqvision verwaltete Kameras, von DSW Powerseries Neo verwaltete einbruchgeschützte Zonen sowie Kantech Kartenlesern zu einer kompletten Sicherheitslösung zusammengeschlossen werden.

Das System Kantech Entrapass Go Install ermöglicht Systemintegratoren und Nutzern eine einfache Anbindung an den Entrapass-Server, indem aus einer Liste der vorhandenen Server ausgewählt werden kann, beziehungsweise diese manuell hinzugefügt werden können. Die Konfiguration erfolgt anschließend über das Scannen des QR-Codes, der die MAC-Adresse der Steuereinheit und ihre Seriennummer enthält. So können Controller aus der Ferne und ohne Desktop-Computer konfiguriert werden.

Entrapass Go Install vereinfacht auch die Konfiguration von KT-1 und KT-400-Türsteuerungen durch App-basierte Testverfahren, die automatisch Abnahme-Berichte samt Beweisfotos zu den bestandenen Tests erstellen, sobald diese abgeschlossen sind. Diese Reports können dann von Errichtern, Endnutzern und Technikern zum Nachweis herangezogen werden, dass das System korrekt installiert wurde. Die Tests erstrecken sich unter anderem über das Aktivieren von Türöffner, Kartenlesern und das Öffnen und Versperren von Türen.

