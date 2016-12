News vom 12/21/2016

GFOS Helmholtz-Gymnasium gewinnt Innovationsaward

Der GFOS-Innovationsaward 2016 wurde im Rahmen der Auftaktveranstaltung des Projektes Flexlabplus im FOM Hochschulzentrum verliehen und feierte damit sein fünfjähriges Jubiläum. Wie immer war die Entscheidung knapp, da alle Schülergruppen viel Arbeit in ihre Projekte investiert haben.

GFOS-Geschäftsführer Burkhard Röhrig (links im Bild) mit den ersten Preisträgern. (Bild: GFOS)

Der GFOS- Innovationsaward wird in Zusammenarbeit mit dem zdi-Zentrum Mint-Netzwerk Essen jährlich ausgelobt. Ziel ist es dabei, jungen IT-Talenten Praxisbezug zu ermöglichen und die Chance zu geben, ihr Können unter Beweis zu stellen. Dieses Jahr haben sich 15 Projektgruppen am Wettbewerb beteiligt und hatten dabei die Möglichkeit, zwischen einer Programmieraufgabe und einer Marketingaufgabe mit IT-Bezug zu wählen. Fünf Gruppen haben ein Projekt fertiggestellt und der Jury zur Bewertung eingereicht. Alle haben die Programmieraufgabe gewählt.

Besonders überzeugen konnten 2016 Tim Graute, Justus Reusmann, David Taing und Tom Teggers vom Helmholtz-Gymnasium. Die Gruppe wurde mit dem ersten Platz geehrt und erhält ein Preisgeld in Höhe von 3.000 Euro.

Der zweite Platz ging an Patrick Arens, Nils Biernacki und Merlin von Rössing. Die Schüler vom Heinz-Nixdorf-Berufskolleg haben die Programmieraufgabe erfolgreich gelöst und erhalten ein Preisgeld in Höhe von 1.500 Euro.

Der dritte Platz ging an Schüler des Gymnasiums Heißen: Michael Büßemeyer, Martin Büßemeyer und Daniel Gupta. Auch sie haben sich intensiv mit der Programmieraufgabe beschäftigt und wurden mit einem Preisgeld in Höhe von 750 Euro belohnt.

Zudem erhielten Lars Hülshorst, Sascha Kreutz und Thomas Pallidis (Heinz-Nixdorf-Berufskolleg) sowie Timo von Hartz und Joel Herdecke (Gymnasium Heißen) für ihre erfolgreiche Teilnahme am Wettbewerb jeweils eine externe Festplatte.

Burkhard Röhrig, Geschäftsführer der GFOS mbH, über die rege Teilnahme am GFOS-Innovationsaward 2016: „Wir haben heute viel über Industrie 4.0 diskutiert. Eins ist dabei klar – Industrie 4.0 ist ohne Software nicht möglich! Vor diesem Hintergrund freuen wir uns umso mehr, dass sich jedes Jahr so viele engagierte, talentierte Schüler am GFOS-Innovationsaward beteiligen. Die Schüler investieren dafür ihre Freizeit und leisten tolle Arbeit. Daher ist es selbstverständlich für uns, dass es den Wettbewerb auch im kommenden Jahr wieder geben wird. Die neuen Aufgabenstellungen sind ab sofort online.“

