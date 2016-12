News vom 12/22/2016

Salto Zutrittslösung für Bundesleistungszentrum Kienbaum

Bessere Organisation von Sportlern und Trainern, automatisierte Prozesse von der Buchung bis zur Vergabe der Zutrittsberechtigungen und weniger Kosten im Betrieb – das waren die Anforderungen im Bundesleistungszentrum Kienbaum. Die Lösung bot das elektronische Zutrittssystem von Salto Systems.

Elektronischer Kurzbeschlag XS4 Mini an einer Turnhallentür im Bundesleistungszentrum Kienbaum. (Bild: Salto Systems)

Mit einem elektronischen Zutrittssystem von Salto Systems samt Anbindung an die Verwaltungssoftware für Sportstätten und Unterkünfte fanden die Verantwortlichen die optimale Lösung.

Derzeit setzt das Bundesleistungs-zentrum 398 Stück des elektronischen Kurzbeschlags XS4 2.0 Mini an den Innentüren der Unterkünfte und Sportstätten ein. Von dem elektronischen Zylinder XS4 Geo kommen insgesamt 91 Stück an den Fahrradräumen, an den Türen zum Speisesaal und der Aula sowie an Türen mit Mehrfachverriegelungen und in Fluchtwegen zum Einsatz. Acht XS4 Original Online-Wandleser befinden sich als reine Update-Terminals an neuralgischen Stellen sowie als Updater und zur Kontrolle bei der Essensausgabe. 45 XS4 Original Beschläge sind an den Haupteingängen der Sportstätten und an den Außentüren der Unterkünfte installiert. Als Identifikationstechnologie wurde das zeitgemäße Mifare Desfire EV1 gewählt.

Eine Besonderheit der Installation ist die Verknüpfung der Sportstättensoftware Easysport und Salto. In der Sportstättensoftware werden sämtliche Stammdaten und die gebuchten Leistungen erfasst und abgerechnet. Über eine Schnittstelle zur Managementsoftware von Salto werden automatisch die dafür nötigen Zutrittsberechtigungen für die Unterkünfte, Sportstätten, Krafträume, Sportmedizin und das Zentralgebäude, in dem sich Mensa, Aula und diverse Freizeitangebote befinden, vergeben.

Für Salto sprach aus Sicht des Bundesleistungszentrums die Flexibilität bei der Berechtigungsvergabe für sämtliche von Sportlern und Betreuern genutzten Einrichtungen auf dem Gelände, die Ausstattung aller relevanten Türen mit passenden elektronischen Türkomponenten und die Skalierbarkeit bei Funktionen und Räumen, was eine schrittweise Installation ermöglichte.

Das Bundesleistungszentrum Kienbaum ist eine Oase der Ruhe mit qualitativ hochwertiger Ausstattung, wo sich Spitzenathleten fernab von jeglichem Trubel auf die Höhepunkte der Saison vorbereiten können. Die Anlage bietet für die verschiedensten Sportarten, wie Leichtathletik, Turnen, Kanu, Volleyball, Judo, Bogenschießen, Triathlon, Behindertensport, Bob- und Skeletonsport, Eisschnelllauf, Handball, Basketball, Fußball und vielen mehr, optimale Trainingsmöglichkeiten. Die Einrichtungen werden durch den Trägerverein Bundesleistungszentrum Kienbaum e.V. betrieben, in dem neben dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) etliche Sportspitzenverbände Mitglieder sind.

