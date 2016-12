News vom 12/22/2016

Sony IP-Netzwerkkameras in Riads U-Bahnen

Siemens und der Systemintegrator Ruf Telematik bauen im saudi-arabischen Riad eine neue U-Bahn und installieren 1.700 Sony-IP Netzwerkkameras SNC-XM637. Die kompakten Mini-Dome-Kameras können sich schnell verändernden Lichtverhältnissen in der U-Bahn anpassen.

Die Veränderung der Lichtverhältnisse bei der Ein- oder Ausfahrt in einen Tunnel stellen herkömmliche Überwachungskameras vor Herausforderungen. (Bild: Sony)

Als schnell wachsende Großstadt mit über fünf Millionen Einwohnern ist Riad auf der Suche nach einer nachhaltigen Lösung für das zunehmende Verkehrsproblem. Das U-Bahn-System der Hauptstadt Saudi-Arabiens soll im Sommer 2019 eröffnet werden. Mit einer Streckenlänge von 175 Kilometern ist es weltweit eines der größten und modernsten Schnellbahnprojekte.

Die Veränderung der Lichtverhältnisse bei der Ein- oder Ausfahrt in einen Tunnel oder Bahnhof stellen herkömmliche Überwachungskameras vor eine große Herausforderung. Darüber hinaus sind nach vorn gerichtete Kameras erforderlich, um bei Unfällen Videobeweise zu liefern.

Die Ruf Telematik integriert IP-Mini-Dome-Kameras SNC-XM637 in jedem Wagen in die PIS-Displays (Passenger Information System) an der Decke. (Bild: Sony)

Der Zughersteller Siemens hat die Installation der Videoüberwachungs-kameras an den schweizerischen Integrator Ruf Telematik vergeben – einen Anbieter von Komplettlösungen im Bereich Passagierinformationen und Videoüberwachungs-lösungen. Die Ruf Telematik integriert Sonys IP-Mini-Dome-Kameras SNC-XM637 in jedem Wagen in die PIS-Displays (Passenger Information System) an der Decke. Weitere Kameras will man an der Vorderseite und den Seiten der Züge anbringen. Die robusten Kameras fügen sich überall nahtlos ein und sind unempfindlich gegenüber Staub, Wasser oder Vandalismus. Sony hat den Kameratyp speziell für Anwendungen im Verkehrswesen entwickelt.

Die CMOS-Sensoren treffen in der kompakten Kamera SNC-XM637 auf die Signalverarbeitung Ipela Engine EX und View-DR-Technologie für gestochen scharfe, klare Full-HD-Bilder auch bei schwierigen Lichtverhältnissen oder bei starkem Gegenlicht. Dank der eingebauten Bildstabilisierung kann das Personal gut erkennen, was in einem fahrenden Zug vor sich geht. Die Analytik von Depa Advanced kann zudem einen Alarm nach benutzerdefinierten Regeln auslösen. Bei Depa von Sony handelt es sich um eine integrierte Technologie, die eine Vorverarbeitung der Bilddaten in der Kamera sowie eine Nachbearbeitung dieser Daten in den Aufnahme- und Überwachungslösungen ermöglicht. Depa Advanced bietet als Erweiterung hochwertige Bildanalyse und -erkennung.

