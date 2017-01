News vom 01/04/2017

Siqura Suwalski ist Großkundenbetreuer für D-A-CH-Bereich

Heiko Suwalski ist Siquras neuester Großkundenbetreuer für Deutschland, Österreich und die Schweiz (D-A-CH). Er bringt die Erfahrungen zweier Jahrzehnte und ein großes Netzwerk mit.

Heiko Suwalski (Bild: Siqura)

Suwalski arbeitet seit langem erfolgreich in der Videosicherheitsbranche. Er verdiente sich seine Sporen in internationalen Unternehmen wie Siemens, Videor, Milestone und Canon und ist daher ein begrüßenswerter Zugewinn für Siquras Kundenbetreuerteams in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Siqura B.V., Teil von TKH Security Solutions, ist ein weltweiter Lieferant von Videoüberwachungslösungen. Die Firma liefert eine komplette Palette an Netzwerkprodukten basierend auf offener Technologie. Siqura bietet Lösungen für die Überwachung von Meeres-, Öl- und Gasstandorten – von explosionsgeschützten Kameras bis hin zu intelligenter Kontrollraumsoftware.

