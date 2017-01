News vom 01/03/2017

Aumüller Aumatic Neue Azubis an Bord

Sechs neue Auszubildende wurden 2016 von der Aumüller Aumatic GmbH am Firmensitz in Thierhaupten bei Augsburg begrüßt. Die zukünftigen Industriekauffrauen, Fachkräfte für Lagerlogistik und Feinwerkmechaniker sowie eine Studentin des dualen Studiengangs BWL-Industrie waren gespannt auf ihren Start in das neue Berufsleben.

Die Azubis von Aumüller Aumatic bauten nicht nur neue Spielgeräte, sondern erklärten den Kindern auch die Benutzung. (Bild: Aumüller Aumatic)

Im Mittelpunkt des ersten Tages standen das gemeinsame Kennenlernen, ein Rundgang durch Verwaltung und Fertigung mit Sicherheitseinweisung sowie der erste Kontakt mit den Ausbildern. Während der Ausbildung bei Aumüller Aumatic geht es neben der fachlichen Qualifizierung vor allem darum, die hohen selbstgesetzten Qualitätsstandards des Unternehmens zu vermitteln. „Wir setzen auf Qualität und Flexibilität. Das erreichen wir mit einer hohen Fertigungstiefe in unserem Stammwerk und vor allem mit motivierten und engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“, freut sich Ramona Meinzer, Vorsitzende der Geschäftsführung von Aumüller Aumatic, über die neuen Azubis.

Verantwortung tragen und selbstständig planen stand auch im Mittelpunkt eines Projektes für alle Auszubildenden von Aumüller Aumatic. In Zusammenarbeit mit der Gemeinde Thierhaupten wurde der Kindergarten in Neukirchen verschönert und erweitert. So bauten 14 Azubis mit Ausbildungsleiterin Eileen Zepper einen „Bike-Port“ für die Kinderfahrräder und verschönerten den Hof unter anderem mit einem Labyrinth, einem Hüpfspiel und einem Mandala. Das gesamte Projekt wurde von den Auszubildenden eigenständig geplant und umgesetzt. Die Geschäftsleitung von Aumüller Aumatic unterstützte das Projekt zusätzlich mit zahlreichen Sachspenden, unter anderem einer Wippe und mehreren Hula-Hoop-Reifen. Die Kindergartenleiterin und alle Kinder waren begeistert und bedankten sich mit mehreren Liedern und einem selbstgemalten Plakat.

