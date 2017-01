News vom 01/05/2017

PPG Hochsicherheits-Upgrade für Schweizer Wertlogistik

Im Juli 2016 richtete ein Unternehmen aus dem Bereich der Schweizer Wertlogistik eine Anfrage an die Perimeter Protection Schweiz AG, Tochtergesellschaft der international agierenden Perimeter Protection Group, kurz PPG, um das Sicherheitslevel auf dem eigenen Betriebsgelände zu erhöhen.

Das Rollenschiebetor TG M50 von Elkosta sichert mit seinem Anprallschutz hochsensible Zufahrten. (Bild: PPG)

Das Rollentor einer Werkshalle sollte gegen unternehmensfremde und nicht autorisierte Personen oder gewaltsam eindringende Fahrzeuge gesichert werden. Nach umfassender Beratung durch die Spezialisten der PPG, fiel die Wahl auf das Tracked Gate M50, kurz TG M50 von Elkosta.

Dabei handelt es sich um ein massives Rollenschiebetor mit Anpralllast. Das TG M50, mit seiner robusten Konstruktion aus hochfestem Stahl, bietet aufgrund des Anprallschutzes eine verlässliche Absicherung für hochsensible Zufahrten. Wie alle Elkosta Hochsicherheitsprodukte, verfügt auch das TG M50 über internationale Zertifizierungen, belegt durch real durchgeführte Crash Tests zur Gewährleistung der notwendigen Sicherheit. Es wurde mit einer lichten Durchfahrt von sieben Metern getestet und erfolgreich gemäß amerikanischem Standard ASTM F2656-07 und britischem Standard PAS 68 zertifiziert.

„Die Crash-Test-Zertifizierung des Tores war einer der Faktoren, die maßgeblich zu der Entscheidung für das Tracked Gate M50 beigetragen haben. Doch auch das dezente, nicht so militärisch beziehungsweise 'gefängnishaft' anmutende Design des Hochsicherheitsproduktes hat dem Kunden besonders zugesagt. Das Firmengelände sollte zum Beispiel auf die Mitarbeiter nicht wie eine Festung wirken“, resümiert Urs Studer, Geschäftsführer der Perimeter Protection Schweiz AG. Er ergänzt: „Die Installation so nah am Gebäude war eine Herausforderung, die wir aber aufgrund des besonders flachen Fundaments, das verhältnismäßig nur kleinere Fundamentarbeiten benötigt, problemlos meistern konnten. Das System ist zudem vollständig kompatibel mit allen Zugangssteuerungssystemen, weshalb auch die etwas knifflige Verbindung des Tores mit dem hauseigenen Steuerungssystem und dem Rollentor schnell realisiert werden konnte.“

Trotz seiner massiven Bauweise verfügt auch das TG M50 über ein, für Elkosta übliches, besonders flaches Fundament. Es lässt sich zudem, den umgebungsspezifischen Anforderungen entsprechend, in der Höhe anpassen. Darüber hinaus kann es mit Übersteigschutz ausgerüstet werden. Aufgrund seiner Selbsthaltesteuerung mit Sicherheitseinrichtungen gemäß DIN-EN 13241-1 ist das TG M50 vor allem für Hochsicherheitseinrichtungen wie Botschaften, militärische Anlagen, Kraftwerke und JVAs prädestiniert. Tritt eine Extrem- beziehungsweise Gefahrensituation auf, kann die optionale Notschließung aktiviert werden, die Sicherheitseinrichtungen übersteuert.

