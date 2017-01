Produktbericht vom 01/09/2017

Vivotek Schicker Multisensor-Dome

Vivotek bringt mit der MS8392-EV eine neue vandalismusresistente Multi-Sensor-Dome-Kamera auf den Markt, die zudem mit einem ästhetischem Design aufwarten kann.

Die MS8392-EV verfügt über vier Drei-Megapixel-Sensoren und bietet 180-Grad-Panoramasicht. (Bild: Vivotek)

Basierend auf den Entwicklungen der Kamera MS8391-EV für den Außenbereich, ist die neue MS8392-EV eine Komplettlösung in einem neuen sehr ansprechendem Design. Sie verfügt über vier Drei-Megapixel-CMOS-Sensoren und bietet damit eine 180-Grad-Panoramasicht. Für weite Flächen, wo gleichzeitig eine hohe Detailschärfe gefragt ist, wie etwa auf Parkplätzen, in Einkaufszentren, Schulen, Parks und Plätzen, bietet die Kamera ein größtmögliches Sichtfeld und reduziert die Zahl der benötigten Kameras auf ein Minimum, was sowohl Installationszeit als auch Wartungskosten spart.

Die MS8392-EV ist mit einer speziellen Software zur Bildanpassung ausgestattet, um die Bildqualität jedes einzelnen Sensors zu optimieren und übergangslose und natürliche Panoramaansichten zu ermöglichen. Die Kamera ist mit einem optionalen IR-Sperrfilter und der WDR-Enhanced-Technologie ausgestattet, um eine Überwachung bei Tag und Nacht und gute Sicht auch bei Bedingungen mit starken Lichtkontrasten zu bieten.

Dank des robusten und nach IK10 und IP66 eingestuften Gehäuses sowie des großen Temperatureinsatzbereichs von -50 bis 50 Grad Celsius, ist die MS8392-EV in der Lage Regen und Staub zu widerstehen und die Kamera ist gleichzeitig vor Vandalismus und Manipulation geschützt, wenn sie im Außenbereich eingesetzt wird. Um eine Beeinträchtigung durch direkte Sonneneinstrahlung zu verhindern, verfügt die Kamera über einen Sonnenschutz bei Wandmontage und dem Nutzer steht frei, sie mit einer Aufhängung für die Eckenmontage oder Mastmontage zu verwenden, was eine einfache Montage für jede Anwendung erlaubt.

