Produktbericht vom 01/11/2017

Axis/Canon Sieben neue IP-Modelle

Axis präsentiert im Rahmen der Zusammenarbeit in Marketing und Vertrieb neue Netzwerk-Kameras von Canon in EMEA und Nordamerika. So sind nun sieben neue Modelle im Netzwerk-Kamerasortiment.

Die VB-S30VE ist eines der neuen Canon-Produkte, die ab dem 1. Quartal 2017 über das Vertriebsnetz von Axis in EMEA und Nordamerika erhältlich sind. (Bild: Axis)

Axis Communications hatte zum 1. September 2016 in EMEA und zum 1. Oktober 2016 in Nordamerika die Verantwortung für das Marketing und den Vertrieb des gesamten Netzwerk-Video-Produktsortiments von Canon übernommen. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit ergänzt Axis nun sein Sortiment an Sicherheitslösungen durch die Einführung von sieben neuen Canon Netzwerk-Kameras. Zu diesen Kameras gehören die kompakte Mini-PTZ-Dome-Kamera VB-S30VE sowie die VB-H761LVE, eine unbewegliche Kamera mit 20-fachem Zoom und Infrarotlicht – beide für den Außenbereich. Die Mehrzahl der neuen Modelle ist für die Outdoor-Überwachung gedacht. Alle Kameras bieten 1080p-Auflösung bei voller Bildrate.

Neu im Portfolio sind unter anderem diese Kameras für den Außenbereich: Die VB-H761LVE, eine vandalismusgeschützte, unbewegliche Kamera, geeignet für anspruchsvolle Bedingungen, mit 20-fachem Zoom und eingebautem Infrarotlicht. Ideal für die Industrie, kritische Infrastruktur und Geschäftsgebäude, bei denen ein Zoom aus der Ferne auf Objekte und Vorfälle nötig ist. Die VB-H760VE ist ebenfalls eine vandalismusgeschützte, unbewegliche Kamera für anspruchsvolle Bedingungen, mit 20-fachem Zoomobjektiv. Ideal für den Einsatz im Bildungswesen, der Industrie und kritischen Infrastrukturen.

Die VB-S30VE ist als kompakte Mini-PTZ-Dome-Kamera mit eingebautem Mikrofon und PTZ-Funktion, einschließlich 3,5-fachem Zoom ideal zur unauffälligen Überwachung von Bereichen wie Einzelhandel, Bildungswesen und Lagerhäusern sowie immer dann, wenn Veränderungen des Sichtwinkels und ein Heranzoomen an das Geschehen nötig sind.

Für den Innenbereich ist die VB-S910F konzipiert. Sie ist eine kompakte, unbewegliche Kamera mit 3,5-fachem Zoom und eingebautem Mikrofon. Zur unauffälligen Überwachung von Innenbereichen, beispielsweise im Einzelhandel, Bildungs- und Finanzwesen. Die neuen Kameras werden ab dem 1. Quartal 2017 über das Axis-Vertriebsnetz in EMEA und Nordamerika erhältlich sein. Im japanischen Markt und der restlichen asiatisch-pazifischen Region werden die Canon-Produkte über das bestehende Vertriebsnetz von Canon erhältlich sein.

