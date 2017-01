Produktbericht vom 01/12/2017

Wagner Modulare und kompakte Brandvermeidung

Die Wagner Group GmbH präsentiert die P-Line, die neueste Generation des Sauerstoffreduktionssystems Oxyreduct. Es nützt speziell in wertkonzentrierten und prozesssensiblen Bereichen.

Die Oxyreduct P-Line ist besonders kompakt gebaut und modular in ihrer Leistung. (Bild: Wagner)

Die Oxyreduct P-Line verbindet das Prinzip der effizienten Stickstoffgewinnung vor Ort mittels Aktivkohle mit einer kompakten Bauweise, geringen Geräuschemissionen und einem modularen Anlagenkonzept mit breitem Leistungsspektrum. Der Betreiber erhält eine sehr platzsparende und flexibel anpassbare Brandschutzlösung, die Brandgefahren von vornherein aktiv minimiert. Einen umfassenden Überblick über den Anlagenstatus via Ferndiagnose ermöglicht die Oxycontrol-Steuerung mit verschlüsseltem Zugriff.

Speziell in wertkonzentrierten und prozesssensiblen Bereichen schützt das aktive Brandvermeidungssystem vor brandbedingtem Verlust von Waren und Investitionen sowie vor teuren Betriebsunterbrechungen oder Ausfällen. Hinter dieser Technik steht der Lösungsansatz, einen Brand erst gar nicht entstehen zu lassen. Dafür wird der Sauerstoffgehalt im zu schützenden Bereich unter die Entzündungsgrenze der dort vorherrschenden Materialien dauerhaft abgesenkt und kontrolliert auf diesem Niveau gehalten. Der zur Sauerstoffreduktion benötigte Stickstoff wird bedarfsgerecht vor Ort aus der Umgebungsluft generiert.

Die neue P-Line liefert Stickstoffmengen von 20 bis 400 Kubikmeter pro Stunde je Generator für mittlere bis große Anwendungsbereiche und kann platzsparend kaskadiert werden, um Leistungen bis 1.200 Kubikmeter pro Stunde oder Redundanz-Forderungen zu realisieren. Im Fokus der Entwicklungsarbeit stand auch eine leicht transportierbare und installierbare Anlage, deren Anlagenhöhe sich an dem Maß von Standardtüren orientiert. Je nach Nutzungsverhalten in der Logistikimmobilie können die Schutzkonzepte variiert werden und auch die Stickstoffleistung nachträglich skaliert werden. Denn speziell in Logistikbereichen kann sich der Stickstoffbedarf aufgrund des Schutzniveaus ändern, wenn beispielsweise Ein- und Auslagerungen zunehmen oder eine Lagererweiterung geplant ist. Hier kann die Anlage flexibel ausgebaut werden, um auch den zukünftigen Anforderungen des Betreibers gerecht zu werden.

Für Projekte mit sehr großen Raumvolumen bietet Wagner eine energiesparende Oxyreduct-Technologie mit Vacuum Pressure Swing Adsorption an. Die physikalische Trennung von Sauerstoff und Stickstoff aus der Umgebungsluft erfolgt in Aktivkohlebehältern, die mit niedrigen Prozessdrücken betrieben werden. So kann für die Erzeugung eines Kubikmeters Stickstoff unter bestimmten Bedingungen der Energieverbrauch um bis zu 80 Prozent im Vergleich zu herkömmlichen Stickstoffgewinnungstechnologien gesenkt werden. Das ermöglicht Betreibern von großen Lagern erhebliche Einsparungen bei den Betriebskosten.

