News vom 01/04/2017

BHE-Fachkongress Brandschutz-Highlight 2017 in Fulda

Neue Vorschriften, neue Innovationen – der Markt für Brandschutz-Lösungen ist stets in Bewegung. Wer die besten Ergebnisse erzielen und am Markt bestehen will, muss auf dem aktuellen Stand bleiben und sich das notwendige Know-how rechtzeitig aneignen.

Der 6. BHE-Fachkongress „Brandschutz“ am 7. und 8. März 2017 bietet interessante Vorträge rund um Brandmeldetechnik, RWA, Sprachalarmierung sowie Flucht- und Rettungswege. (Bild: BHE)

Beste Voraussetzungen hierfür bietet der 6. BHE-Fachkongress „Brandschutz“ am 7. und 8. März 2017 in Fulda. Die Teilnehmer erwartet ein umfassendes Vortragsprogramm mit attraktiven Beiträgen aus den Bereichen Brandmeldetechnik, Rauch- und Wärmeabzugs-anlagen, Sprachalarmierung sowie Flucht- und Rettungswege. Hierbei werden moderne Brandschutztechniken, neueste Normen und praktische Anwendungsbeispiele vorgestellt.

Eine vortragsbegleitende Fachausstellung ermöglicht die direkte und unverbindliche Beratung vor Ort. Besucher können aktuelle Produktentwicklungen namhafter Hersteller selbst in Augenschein nehmen. Beste Möglichkeiten zum Netzwerken in angenehmer Atmosphäre bestehen außerdem am sogenannten „Branchentreff“, der Abendveranstaltung des ersten Veranstaltungstages.

Abgerundet wird der Kongress am 8. März durch eine Podiumsdiskussion zur Leitfrage „Ist der Brandschutz in Deutschland überreguliert? Wie viele Normen, Richtlinien und Verordnungen benötigen wir wirklich?“.

Nähere Informationen zum Kongress finden Interessenten auf der BHE-Homepage unter www.bhe.de/kongress-brandschutz oder unter der Telefonnummer: +49 6386 9214-0.

