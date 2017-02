Interview aus PROTECTOR 1-2/2017, S. 10

Eucamp Marken gemeinsam auf Tour

Im Februar und März 2017 wird die „Security on Tour“ in fünf großen Städten in Deutschland sowie in der Schweiz Station machen. PROTECTOR & WIK sprach mit Isaac Lee, Geschäftsführer des Veranstalters Eucamp, über das Konzept der Roadshow.

Isaac Lee, Geschäftsführer des Security-on- Tour-Veranstalters Eucamp. (Bild: Eucamp)

PROTECTOR & WIK: Security on Tour versteht sich als Multi-Brand-Roadshow, was kann man sich darunter genau vorstellen?

Isaac Lee: Obwohl Online- und Digitaltechnik die B2B-Verkaufsaktivitäten heute mehr und mehr fördern, bietet eine Roadshow die Chance, dass sich Service-Anbieter und Kunde persönlich in der Heimatstadt des Kunden begegnen. Dabei gibt es Hürden, die es zu nehmen gilt, wenn man eine erfolgreiche Roadshow veranstalten will – insbesondere wenn ein einzelnes oder zwei bis drei verbündete Unternehmen diese allein durchführen wollen. Aber wenn sich viele Unternehmen zusammentun, wird enormes Potenzial für eine erfolgreiche Roadshow geschaffen. Eine solche Multi-Brand-Roadshow verfügt über ein höheres Marketingbudget und ist auch für die Besucher attraktiver. Eine größere Besucheranzahl ist wiederum für die Firmen ein Anreiz, sich an der Roadshow zu beteiligen. Letztlich ist es also eine Win-win- Konstellation.

Zahlreiche namhafte Unternehmen nehmen an der SOT 2017 teil, wie haben Sie diese vom Konzept überzeugt?

Unsere Argumente waren recht simpel. Zuallererst sind Unternehmen nicht mehr so sehr davon überzeugt, dass sie an den großen und sehr teuren Messen teilnehmen müssen. Sie suchen nach einer Alternative. Außerdem führt Eucamp umfassende Werbe- und PR-Maßnahmen durch und bereitet ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm für die Besucher vor. Das Paket der SOT 2017 ist für Aussteller sehr attraktiv. Dank der sehr moderaten Teilnahmegebühr finden einige Aussteller, dass die Kosten unschlagbar seien im Vergleich zu der gebotenen Leistung. Die Unternehmen erreichen also den Return-on-investment auf der SOT 2017 sehr leicht.

Sie kennen die Sicherheitsbranche dank ihrer langjährigen Tätigkeit für Samsung Techwin sehr genau. Wie schätzten Sie den Markt aktuell ein und was stimmt Sie für die SOT 2017 optimistisch?

Die Sicherheitssparte besitzt das weltweit größte Potenzial, und speziell in Deutschland hat sich der Markt wegen diverser gesetzlicher Hürden noch nicht so weit entwickelt wie etwa in England. Dennoch sehe ich, dass sich viele Türen jetzt öffnen. Außerdem ist es Zeit, dass man als Marketingmanager andere Ansätze entwickelt und mehr Kreativität in die Marketingaktivitäten des Sicherheitsmarktes einbringt.

Was die SOT 2017 angeht, so ist meine Zeit als Marketingmanager bei Samsung Techwin für DACH, Osteuropa, Türkei und Russland auch der Hauptgrund, weshalb ich diese Idee der Roadshow mit einer solch optimistischen Überzeugung angehe. Man verlangte ständig Möglichkeiten, die Kunden in ihren Heimatregionen anzusprechen, wohingegen es fast undenkbar schien, eine Roadshow im Alleingang durchzuziehen. Ich suchte also nach einer Möglichkeit, an einer Roadshow teilzunehmen, aber die gab es nicht. Deshalb rief ich die SOT 2017 ins Leben, damit andere Firmen, denen es ähnlich geht, daran teilnehmen können.

Die SOT 2017 wird von Ihrer neu gegründeten Firma Eucamp organisiert. Welche anderen Aktivitäten können wir erwarten?

Viele B2B-Unternehmen, die vertriebsorientiert arbeiten, sind bei den Marketing-Ressourcen relativ schlecht aufgestellt. Eucamp bietet hier als professionelle Marketing-Agentur umfassende externe Unterstützung. Wir haben jüngst einen Vertrag mit einem großen Video-Anbieter für das Marketing im gesamten deutschsprachigen Raum geschlossen. Darüber hinaus planen wir auch weitere Events für die Sicherheitsbranche.

