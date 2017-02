Intersec Forum Ein Forum für Experten

Fachartikel aus PROTECTOR 1-2/2017, S. 11

Am 16. und 17. März findet in Frankfurt das Intersec Forum statt, das speziell auf Fachplaner und Errichter ausgerichtet ist. Rund 40 Experten aus Industrie und Anlagenbau, Gebäude- und Sicherheitstechnik, aus Betrieb, Recht und Datenschutz werden die Digitalisierung und Sicherheit im Gebäude der Zukunft diskutieren und bewerten.

Im Vergleich zur Premierenveranstaltung 2016 werden sich die Teilnehmer des Intersec Forums 2017 noch umfassender informieren können. (Bild: Messe Frankfurt)

Das Konferenzprogramm des Intersec Forums 2017 orientiert sich an den aktuellen Themenkomplexen Brandmeldetechnik, Notfallbeleuchtung, Vernetzung von Überwachungs- und Zutrittskontroll- systemen, Residential Security und IT- und Cybersicherheit sowie an neuen Geschäftsmodellen und Dienstleistungen für das digitale Gebäude der Zukunft. Speziell für den Branchendialog Planer und Errichter bietet es praxisnahe Konferenzinhalte wie etwa aktuelle Anforderungen an die Sicherheitstechnik im Gebäude aus Sicht von Planern und Anlagenbauern, juristische haftungsrechtliche Rahmenbedingungen und Fragen des Datenschutzes.

Abwechslungsreiches Programm

Iris Jeglitza-Moshage, Geschäftsleiterin der Messe Frankfurt, erklärt die Neuerungen des Experten-Treffs im Vergleich zur Premiere des Intersec Forums 2016: „Die Teilnehmer werden sich noch umfassender informieren können.

Das Programm ist um zwei auf fünf Foren erweitert worden, um der Themenbreite und den Einzelvorträgen mehr Raum zu geben. Das ist eine gute Basis für die Fortsetzung dieses Formats.“ Den Auftakt bilden am Donnerstag, 16. März, Dr.-Ing. Stefan Hartung, Geschäftsführer der Robert Bosch GmbH, der Präsident des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) Arne Schönbohm und ein Vertreter von Fraport, die in Impulsvorträgen und einer Podiumsdiskussion den Bogen von der Entwicklung vernetzter Sicherheitssysteme bis zu deren Anwendung bei Großkunden und den IT- Implikationen schlagen.

Im Anschluss haben die Teilnehmer die Möglichkeit, ihre Themenschwerpunkte in speziellen Foren zu wählen und weiter zu verfolgen: Die Redner im Branchendialog Planer und Errichter (Forum 1) beleuchten die rechtlichen und unternehmerischen Aspekte der vernetzten Sicherheitstechnik sowie die neuen beruflichen Anforderungen an die Branche. Den Neuerungen bei Brandmeldetechnik und Notfallbeleuchtung (Forum 2) widmet die Konferenz gleich zwei Foren, die sich auf die Wechselwirkungen der Vernetzung auf die Brandmelde- und Sicherheitstechnik sowie auf die Visionen für die künftige „adaptive“ Fluchtweglenkung, insbesondere in kritischen Infrastrukturen, konzentrieren.

In Forum 3 erörtern die Vortragenden die Innovationen in der Vernetzung von Überwachungs- und Zutrittskontrollsystemen. Der zweite Konferenztag beginnt mit zwei parallelen Foren: Unter dem Titel Residential Security (Forum 4) befassen sich die Redner mit den technischen Möglichkeiten der Wohnraumsicherheit, Forum 5 nimmt seine Teilnehmer technisch-vertiefend in die Aspekte der IT- und Cybersicherheit mit. Danach treffen sich alle Teilnehmer im Abschlussplenum zu drei Expertenvorträgen und einer Schlussdiskussion rund um die Frage der neuen Geschäftsmodelle für Hersteller und Dienstleister der vernetzten Sicherheitstechnik: Uwe Bartmann, Geschäftsführer Siemens Building Technologies, Bertram Canzler von der gleichnamigen Planungs- und Beratungsgesellschaft, und Andreas Neef, Managing Partner bei der Strategieberatung Z-punkt, fragen: „Security meets Smart Building: who runs the business?“

