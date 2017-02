Fachartikel aus PROTECTOR 1-2/2017, S. 48 bis 49

Feuertrutz 2017 in Nürnberg Update für Brandschützer

Im Messezentrum Nürnberg informieren sich Brandschutzexperten am 22. und 23. Februar 2017 auf der Feuertrutz, Europas größter Fachmesse zum vorbeugenden Brandschutz. Unternehmen und Verbände werden Lösungen für den baulichen, anlagentechnischen sowie organisatorischen Brandschutz präsentieren.

Das „Erlebnis Brandschutz“ verspricht eindrucksvolle Vorführungen unter freiem Himmel.

Mit Fachvorträgen, Live- Demonstrationen und dem Treffpunkt Bildung & Karriere bietet das Rahmenprogramm der Messe ein vielfältiges Angebot zu Brandschutzplanung, -technik und -berufen. Der begleitende Kongress greift aktuelle Herausforderungen der Brandschutzbranche auf. Für Fachplaner, Sachverständige, Architekten, Bauingenieure und andere hat sich die Feuertrutz zur zentralen Informationsplattform zum vorbeugenden Brandschutz entwickelt. Zur siebten Veranstaltung haben sich zahlreiche Spezialisten und global tätige Unternehmen angekündigt, darunter Bosch, Honeywell und Siemens. „Neben Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sind weitere internationale Aussteller vertreten“, berichtet Stefan Dittrich, Executive Director Feuertrutz beim Veranstalter Nürnbergmesse.

Kompakt-Seminare

Drei Kompakt-Seminare bieten zusätzliches Fachwissen: Im Seminar „Brandschutz im Ausbau – Vorbeugender Brandschutz für Bauleiter und Fachunternehmen“ erläutern praxiserfahrene Referenten am ersten Messetag unter anderem die Neuerungen zum Trockenbau in der DIN 4102-4/A1 oder die Abrechnung nach ATV 18124. Das Kompakt-Seminar „Brandschutz in Bayern“ greift am zweiten Messetag Neuerungen im bayerischen Brandschutz für Architekten und Behördenvertreter auf. Im Mittelpunkt stehen beispielsweise die Folgen der neuen Musterbauordnung (MBO) und Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen für die Praxis oder der Brandschutz in Kindertagesstätten. An beiden Tagen findet mit Unterstützung des Bundesverbandes Technischer Brandschutz (bvfa) die Veranstaltung „Brandschutzdirekt Löschtechnik“ statt. Hier stehen Fragen zu Feuerlöschanlagen, Schutzkonzepte und anlagentechnische Lösungen für spezielle Industriezweige im Mittelpunkt. In beiden Messehallen bieten Kurzvorträge in den Aussteller-Fachforen einen Überblick zu Neuheiten und Trends.

Treffpunkt Bildung & Karriere

Eine Bereicherung für alle Messebesucher auf der Suche nach Aus-und Weiterbildungsmöglichkeiten in Brandschutzberufen ist der Treffpunkt Bildung & Karriere. Die beliebte Gemeinschaftsfläche präsentiert sich zur Feuertrutz 2017 noch größer als bisher. Parallel zur Fachmesse findet der Feuertrutz Brandschutzkongress statt.

Kontakt- und Firmen-Infos im Branchenverzeichnis

Das Motto des diesjährigen Kongressprogramms: „Brandschutz 4.0: Sicherheit zwischen Trend und Technik“. „Die Digitalisierung hält auch im Brandschutz Einzug. Bessere Integration und Datenvernetzung können das Zusammenspiel von anlagentechnischen und organisatorischen Maßnahmen befördern, stellen die Branche aber auch vor neue Aufgaben“, erklärt Kongressorganisator Günter Ruhe, Feuertrutz Network.