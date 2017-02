Fachartikel aus PROTECTOR 1-2/2017, S. 50 bis 51

Eurocis 2017 Retail 4.0

Vom 5. bis 9. März 2017 findet die Eurocis im Rahmen der Euroshop in Düsseldorf statt. Mit 120.000 Quadratmetern Netto-Ausstellungsfläche und 2.500 Ausstellern aus 60 Ländern ist sie sowohl Trendsetter als auch Informations- und Kommunikationsplattform für alle Retail-Entscheider.

Das internationale Fachpublikum reiste zur Vorjahresveranstaltung aus 87 Ländern nach Düsseldorf. (Bild: Messe Düsseldorf)

Ein Thema auf der Messe wird unter anderem „Retail 4.0: More data = better data?“ sein, das vernetzten Kunden ein nahtloses Einkaufserlebnis über alle Kanäle bieten soll. Mit der Menge an verfügbaren Daten wächst ihre Aussagekraft – vorausgesetzt, es stehen geeignete Werkzeuge zur schnellen Auswertung zur Verfügung, um zum Beispiel Nachfragetrends frühzeitig zu erkennen oder Sortiment und Bestände zu optimieren. Predictive Analytics und Big Data haben sich inzwischen als zentrale Themen im Bereich Retail Technology der Euroshop etabliert. Die Frage nach der Sicherheit dieser Daten stellt sich im gleichen Atemzug. Auch am klassischen Point of Sale ist das Thema Sicherheit nach wie vor selbstverständlich. Im Eurocis Forum innerhalb der Messehalle 6 werden Entwicklungen, Innovationen und Trends im Bereich Retail Technology anhand aktueller Fallstudien präsentiert. Die Themen umfassen unter anderem Mobile Solutions, RFID, Payment sowie aktuelle Sicherheitstechnik. In der “Innovation Hour” werden zudem in 15-minütigen Slots neuartige technologische Lösungen für den Handel präsentiert. Auf der Retail-Messe in Düsseldorf werden unter anderem folgende Aussteller aus der Sicherheitsbranche zu Themen wie Sicherheitskonzepte, Zutrittskontrolle, Brandschutz und Videoüberwachung vertreten sein:

Axis Communications GmbH, Halle 6, Stand E18

Checkpoint Systems GmbH, Halle 6, Stand A24

Deutsche Telekom AG, Halle 6, Stand E23

Genetec Europe, Halle 6, Stand A42

GFOS mbH, Halle 6, Stand B76

Gunnebo Deutschland GmbH, Halle 6, Stand A27

Ingram Micro Distribution GmbH, Halle 6, Stand F27

Nedap Retail, Halle 6, Stand B09

Novatec Sicherheit und Logistik GmbH, Halle 6, Stand A42

Salto Systems GmbH, Halle 6, Stand I68

Sitec GmbH, Halle 2, Stand A21

Tyco Holding GmbH, Halle 6, Stand D01

Wanzl Metallwarenfabrik GmbH, Halle 13, Stand A89

Wisag Facility Service Holding GmbH, Halle 15, Stand D47

