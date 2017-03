Fachartikel aus PROTECTOR 1-2/2017, S. 54

Radarservices Blick ins „Hackquarter“

Der österreichische Anbieter von Managed Security Services, Radarservices, präsentiert in Wien ein neues Headquarter mit Europas größtem Security Operations Center und neuen spannenden Einblicken in die Welt der Cybersecurity.

Bandschneiden zur Eröffnung: Dr. Christian Polster (CFO/CSO Radarservices), Luigi Rebuffi (Generalsekretär ECSO), FH-Prof. Dipl.-Ing. Johann Haag (Studiengangsleiter IT-Security FH St. Pölten), Mag. Reinhard Schwendtbauer (Raiffeisenlandesbank Oberösterreich). (Bild: Radarservices)

"Ab sofort wird Cybersecurity erlebbar“, mit diesen Worten eröffnete Harald Reisinger, Geschäftsführer von Radarservices, die neue Cybersecurity World in Wien. „Kern unserer Arbeit ist ein kontinuierliches und vorausschauendes IT-Security-Monitoring. In diesem Sinne haben wir in der Cybersecurity World einen großen interaktiven Bereich geschaffen, in dem Gäste unsere Arbeit und die täglichen Herausforderungen, die unsere Experten lösen, hautnah erleben können“, so beschreibt Reisinger die neue Cybersecurity World mitten in Wien.

In der neuen Unternehmenszentrale im 7. Wiener Gemeindebezirk ist dem Thema „Cybersecurity erleben“ deshalb eine ganze Etage gewidmet. Dort wird der aktuelletand von Forschung und Innovation in der Branche ebenso gezeigt, wie die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen für IT-Sicherheitsverantwortliche in Unternehmen.

Im „Hackquarter“ versetzen sich die Besucher in die Rolle der Angreifer und lernen die Hacking-Strategien und Konzepte hinter den immer komplexer werdenden Angriffen kennen. Im „Safe Room“ werden Möglichkeiten zur Sicherung des Unternehmens beziehungsweise zur Abwehr von Angriffen gezeigt. Zudem werden in der Cybersecurity World vertrauliche Vier-Augen-Gespräche mit IT-Sicherheitsexperten geführt. Als neuer Treffpunkt für die Cybersecurity-Szene holt Radarservices künftig auch renommierte IT-Sicherheitsexperten zu Vorträgen in Wiens Cybersecurity World.

Größtes Security Operations Center Europas

Neben der neuen Cybersecurity World findet im neuen Headquarter von Radarservices auch das größte Security Operations Center Europas Platz. IT-Security-Monitoring auf Basis modernster Technologie und der Arbeit von IT-Analyseexperten in weltweit agierenden Security Operations Centers haben Radarservices zu einem international etablierten Anbieter in diesem Sektor gemacht. Konzerne mit bis zu 350.000 Mitarbeitern zählen dabei ebenso zu den Kunden des Unternehmes wie internationale Institutionen und Behörden.

„IT-Sicherheit wird künftig eine noch viel größere Rolle spielen, als aktuell. Es ist unsere Aufgabe, das Wachstum und die Wettbewerbsfähigkeit der IT-Sicherheitsindustrie in Europa und damit adäquate Lösungen und Services zu fördern, die den digitalen Binnenmarkt schützen. Dazu braucht es europäische Player auf diesem Gebiet, wie RadarServices“, sagt Luigi Rebuffi, Generalsekretär von ECSO (European Cyber Security Organisation).

