Produktbericht vom 01/05/2017

Mobotix Komplett-Set zur intelligenten Haustürsicherung

Neben einem Komplett-Set für eine intelligente Sicherung der Haustür wird Mobotix unter anderem auf den Messen Eltec 2017 und Elektrotechnik 2017 auch das neue T25 Smart Access Set 2 mit dem vierfach PoE+ Switch MxSwitch für die Hutschiene vorstellen.

Das T25 Smart Access Set 2 ist vor allem für Einfamilienhäuser und kleinere Gewerbebetriebe geeignet. (Bild: Mobotix)

Bereits komplett vorkonfiguriert ausgeliefert, ist das T25 Smart Access Set 2 eine einfach in Betrieb zu nehmende Sicherheits- und Komfortlösung mit innovativer Smart-Home-Technologie. Das praktische Komplettpaket ist vor allem für Einfamilienhäuser und kleinere Gewerbebetriebe geeignet.

Dank der jederzeit möglichen Erweiterbarkeit bietet Mobotix damit ein zukunftssicheres Türkommunikationssystem, das in Verbindung mit einem MxSwitch mit noch weniger Kabelverlegeaufwand zu installieren ist. Neben der Türstation und dem MxDisplay+ des Sets können damit noch zwei weitere PoE-Netzwerkgeräte (zum Beispiel ein zusätzliches MxDisplay+ und eine IP-Kamera) angeschlossen und versorgt werden.

Das T25 Smart Access Set 2 besteht auf den folgenden Komponenten:

T25 6MP Camcore mit Tagsensor, weiß

BellRFID-Modul mit großer Klingeltaste

MxDisplay+

MxSwitch

Gezeigt werden die Smart-Home-Lösungen von Mobotix unter anderem vom 11. bis 13. Januar 2017 in Halle 1, Stand 1.04 auf der Messe Eltec in Nürnberg und vom 15. bis 17. Februar 2017 in Halle 3B, Stand 3B.D04 auf der Elektrotechnik in Dortmund.

