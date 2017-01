News vom 01/11/2017

Ingram Micro Neuer Kopf für Servicesparte benannt

Ingram Micro hat einen neuen Chef für seine Services-Gesellschaft benannt: Eric Rositzki zeichnet ab sofort für die Aktivitäten von Dat Repair/Ingram Micro Services GmbH sowie für die Sparte Lifecycle Services in Deutschland verantwortlich.

Eric Rositzki berichtet direkt an Geschäftsführer Ernesto Schmutter (Foto). (Bild: Ingram Micro)

Als Executive Director Lifecycle Services und Managing Director Ingram Micro Services tritt Eric Rositzki (49) die Nachfolge von Dat-Repair-Gründer Kai Sievertsen an, der zum Ende 2016 aus dem Unternehmen ausgeschieden ist. Neben der Leitung der Ingram Micro Services GmbH mit Sitz in Flensburg verantwortet Eric Rositzki künftig auch die Sparte Lifecycle Services in Deutschland.

Eric Rositzki ist ein bekanntes Gesicht in der Branche und besitzt weitreichende Management-Expertise. Zuletzt war er als Director Global Supply Chain in der Business Unit Mobile Devices bei der Vodafone Group in Düsseldorf beschäftigt. Seit 2004 war er bei der Mobilfunkgesellschaft in verschiedenen führenden Positionen tätig. Darüber hinaus zählen die Bayer Group in Pittsburgh, USA sowie in Leverkusen zu seinen beruflichen Stationen, wobei er unter anderem als Head of Corporate Procurement Development wichtige strategische Funktionen innehatte. In seiner neuen Position bei Ingram Micro berichtet er direkt an Ernesto Schmutter und wird Mitglied der Geschäftsleitung von Ingram Micro in Deutschland.

