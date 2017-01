News vom 01/13/2017

Cebit 2017 Microsoft mit mehreren Partnerständen vertreten

Mit mehreren Partnerständen wird der Software-Konzern Microsoft in diesem Jahr sein breites Lösungsportfolio auf der Cebit in Hannover präsentieren. Weit über 40 Partnerunternehmen werden in den verschiedenen Hallen vertreten sein.

Über 40 Partnerunternehmen werden in den verschiedenen Hallen vertreten sein. (Bild: Deutsche Messe AG)

Microsoft hatte entschieden, die stärkere Themenausrichtung der Cebit aufzugreifen und sich mit thematischen Partnerständen in verschiedenen Themenclustern der Veranstaltung zu präsentieren. Der Software-Konzern greift mit den Themen für die Partnerstände die wesentlichen Fragestellungen für die Digitalisierung von Prozessen in Unternehmen auf. So werden sich Microsoft-Partnerunternehmen in den Themenclustern Enterprise Resource Planning (ERP), Costumer Relationship Management (CRM), Sharepoint (Collaboration) und Skype for Business (Communication) präsentieren. Gesprächsforen auf Partnerständen sowie inhaltliche Formate runden das Angebot ab.

Im Fokus der Messe stehen neueste Technologien wie Artificial Intelligence, autonome Systeme, Virtual & Augmented Reality, humanoide Roboter und Drohnen. Die Digitalisierung lässt sich auf der Cebit in Anwendungsszenarien erleben. Mit dem Topthema der Cebit 2017 „d!conomy – no limits“ rückt die Messe die chancenorientierten Möglichkeiten der digitalen Transformation in den Mittelpunkt und bietet eine Kombination aus Ausstellung, Konferenz und Networking.

