Produktbericht vom 01/25/2017

Panasonic Erweiterung der Kamerareihe mit H.265

Panasonic baut seine kürzlich eingeführte I-Pro-Extreme-Kameraplattform weiter aus. Sie bietet höchste Bildqualität unter schwierigen Bedingungen, H.265 inklusive Smart-Coding sowie extreme Datensicherheit.

Die Panasonic WV-S1531LN gehört ebenfalls zu dem neuen Modellen der Serie. (Bild: Panasonic)

Neu in der Kameraserie sind gleich mehrere Modelle, die allesamt die bis zu 60 Bilder pro Sekunde liefern können. Dazu zählen beispielsweise die wasserfeste Full-HD Bullet-Kamera WV-S1531LN oder die Full-HD-Kuppelkamera WV-S2131(L). Ebenso neu sind die vandalismussicheren Full-HD-Kuppelkameras WV-S2231L und WV-S2531LN – letztere ist zudem wasserfest.

Die I-Pro-Extreme-Kameraplattform eignet sich auch für den Einsatz unter extremen Bedingungen. Durch die Kombination der leistungsfähigen Videosysteme von Panasonic mit CCTV-Analyselösungen lassen sich Zwischenfälle schneller, leichter und mit höherer Genauigkeit erkennen. Komplettlösungen mit integrierter Panasonic-Technologie bieten flexible und skalierbare Produkte, die auf die anspruchsvollen Anforderungen der Kunden zugeschnitten sind.

Mit der automatischen Bildoptimierung (AIO – Automatic Image Optimization) in Echtzeit ist die Aufzeichnung scharfer Überwachungsvideos rund um die Uhr möglich – an 365 Tagen im Jahr. Durch den Einsatz der neuesten H.265-Kompression in Verbindung mit unserer Smart-Coding-Technologie erzielen Anwedner mit Ihrem Überwachungssystem einen neuen Grad an Kosteneffizienz, da die Bandbreite von Aufnahmen mit beweglichen Objekten um bis zu 75 Prozent verringert wird.

