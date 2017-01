News vom 01/26/2017

Bixi Systems Integration in die Securiton AG angekündigt

Die Securitas Gruppe fasst den Geschäftsbereich der Zutrittskontrollsysteme Anfang 2017 in einer Firma zusammen. Die auf elektronische Zutrittskontrolle und Zeitwirtschaft spezialisierte Bixi Systems AG gehört bereits seit 2005 zur Securitas Gruppe.

(Bild: Petra Bork/ Pixelio.de)

Bixi Systems und wird nun vollumfänglich in die Securiton AG integriert. Damit sollen die Wettbewerbsfähigkeit, eine optimale Marktbearbeitung und eine zukunftsorientierte Produktentwicklung langfristig sichergestellt werden. Ein klarer Marktauftritt unter dem Brand Securiton wird diesen Unternehmenszielen nach eigenen Angaben am besten gerecht. Standorte und Personalbestand der Bixi Systems AG bleiben erhalten.

„Die Securitas Gruppe hat den Markt der elektronischen Zutrittskontrollsysteme (ZKS) intensiv analysiert. Dabei hat sich gezeigt, dass dieser Bereich durch einen wettbewerbsintensiven und technologiegetriebenen Verdrängungsmarkt mit hohen Innovationskosten ständig höhere Anforderungen stellt. Die Securitas Gruppe war bisher zugleich mit zwei Firmen, Securiton und Bixi Systems, in diesem Marktsegment aktiv. Um die Wettbewerbsfähigkeit im strategischen Geschäftsfeld ZKS langfristig sicherzustellen, sind eine optimale Marktbearbeitung und Produktentwicklung von zentraler Bedeutung. Durch die Integration von Bixi Systems in die Organisation von Securiton sollen ein klarer Marktauftritt und optimale Prozesse in der Akquisition, Projektabwicklung und Produktbereitstellung erreicht werden“, heißt es seitens des Unternehmens.

Die bisherige Präsenz der Bixi Systems AG in Mels (Hauptsitz), Liestal und Lausanne bleibt erhalten und die Bixi-Mitarbeitenden werden vollumfänglich in die Strukturen der Securiton eingebunden. Die Bixi-Produkte werden unter der Marke Securiton weitergeführt. Für die Kunden der Bixi Systems bleiben die bisherigen Ansprechpartner die gleichen.

