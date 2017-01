Produktbericht vom 01/31/2017

Feuertrutz 2017 Novar zeigt OLED-Notbeleuchtung

Auf der Feuertrutz 2007 kann sich das Fachpublikum umfassend über das Produktportfolio von Novar informieren. Ein Highlight am Stand ist die neue OLED-Notbeleuchtung.

Rettungszeichenleuchte in OLED-Technologie zur Beleuchtung von Flucht- und Rettungswegen. (Bild: Novar)

Nachdem der Brandmeldetechnikanbieter Novar 2015 sein umfangreiches Portfolio um die Produktlinie Notbeleuchtungssysteme erweitert hatte, sind nun auch Rettungszeichenleuchten in moderner OLED-Technologie und in einem anspruchsvollem Design erhältlich. Die OLED-Leuchten sind sowohl für Wand- als auch Deckenmontage ausgelegt und verfügen über eine gleichmäßige Ausleuchtung des Piktogramms. Ein komplettes Piktogramm-Set ist als Einsteckfolie enthalten. Die mit mehreren Design-Awards ausgezeichnete OLED-Rettungszeichenleuchte wird an ein Zentralbatteriesystem angeschlossen. Dies ermöglicht eine kompakte Bauform der Elektronik und gleichzeitig eine komfortable Überwachung per Webinterface.

