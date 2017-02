Produktbericht vom 02/01/2017

Moog Pieper Schwer zugängliche Bereiche überwachen

Die Moog Pieper GmbH bietet mit einer neuen Full-HD-Kamera samzt Pinhole-Objektiv eine Lösung für die Prozessbeobachtung sowie generell schwer zugängliche Bereiche an.

Der Sensor kann maximal zwölf Meter von der Basiseinheit abgesetzt werden. (Bild: Moog Pieper)

Die neue Kamera von Moog Pieper ist mit ihrem abgesetztem Sensor für den industriellen Einsatz geeignet. Sie wurde für Anwendungen in der sicheren Automatisierung entwickelt und reiht sich in die Illuminator-Serie des Unternehmens ein. Diese widmet sich dem Bedarf an kleinen, leistungsfähigen Kameras mit höchster Auflösung für die Beobachtung von Prozessen in schwer zugänglichen Anlagenbereichen.

Für Industrieprozesse ist eine gut einsehbare Anlage von größter Bedeutung. So kann Prozessbeobachtung mittels Netzwerkkameras in der Folge maßgeblich zur Effizienzsteigerung im Unternehmen beitragen. Hierzu dient der neue industrietaugliche FullHD-Sensor mit robustem Gehäuse und flexibler Gestaltung der Frontscheibe. Er kann mit kleinster Bauform und Stecknadel-Objektiv in schwer zugänglichen und kleinstmöglichen Bereichen eingesetzt werden kann. Auch die Luftspülung und -kühlung zum Schutz des FK-N-WU-P-6894-2-IQ erfolgt über den Pinhole-Ausblick.

Der Sensor kann bis maximal zwölf Meter von der Basiseinheit abgesetzt werden. Das Kabel ist sowohl ölbeständig als auch zwischen -40 bis +80 Grad Celsius funktionsfähig. Dank Einstellsockel und nach IP68 geschützter RJ45-Steckverbindung ist der Sensor sofort einsatzbereit. Auch ein möglicher Sensordefekt lässt durch einfachste Montage und schnelle Revision nur sehr kurze Ausfallzeiten entstehen. Da sämtliche Einstellungen in der abgesetzt installierten Basiseinheit gespeichert sind, entfällt die Konfiguration beim Austausch des Sensors. Dadurch können die Sensoren auch von ungeübtem Personal bei einem möglichen Defekt ausgetauscht werden. Die Anlage ist sofort wie gewohnt einsetzbar.

Neben der schnellen Montage setzt die Moog Pieper GmbH auch auf die kundenspezifische Programmierung des Sensors zu Analysezwecken. Diese kann auf der Basiseinheit selbst erfolgen und benötigt keinen externen Server. So entfallen hohe Verwaltungskosten für OS-Lizenzen oder Hardwarepflege. Über Kontakte an der Basiseinheit ist es zudem möglich, die Live-Anzeige oder eine Aufnahme automatisiert zu steuern. Die Kamera ist IBA-kompatibel und ermöglicht somit eine synchrone Aufzeichnung von Maschinendaten und Videobildern.

