Produktbericht vom 02/02/2017

Lamilux Toxische Rauchgase großflächig absaugen

Der neue Rauchlift Twin aus dem Hause Lamilux sorgt für den großflächigen Abzug toxischer Rauchgase. Diese spielen bei der Gefährdung von Menschen eine bedeutende Rolle und müssen über Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA) abgeführt werden.

Twin ist als Doppelklappe konzipiert und kann mit den Abmessungen bis zu drei mal drei Meter gefertigt werden. (Bild: Lamilux)

Lamilux hat mit dem Rauchlift Twin ein neues RWA-Doppelklappensystem für das Flachdach entwickelt, das einen besonders großflächigen Abzug der schädlichen Rauchgase ermöglicht. Das Tageslichtelement aus dem Lamilux CI-System bietet gleich doppelte Sicherheit für Industriegebäude. Das Produkt ist als Doppelklappe konzipiert und kann mit den Abmessungen bis zu drei mal drei Meter gefertigt werden. Es bietet also bis zu neun Quadratmeter Rauchaustrittsfläche. Zudem lässt es sich flexibel in Fünf-Zentimeter-Schritten unterschiedlichsten Größenanforderungen anpassen, insgesamt ist es in 1.600 Abmessungen lieferbar.

Qualifizierte Rauchabzüge retten Leben, schützen Sachwerte, senken Unternehmensrisiken und bieten Mehrwert. Sie sind ein Garant für mehr Sicherheit im Brandfall. Der Rauchlift Twin ist nach der Norm DIN EN12101-2 Rauch- und Wärmefreihaltung geprüft und verhindert mit seiner besonders großen Rauchaustrittfläche die vollständige Verrauchung von Räumen. Das Produkt kann auf allen Unterkonstruktionen eingebaut werden. Der Rauch- und Wärmeabzug lässt sich pneumatisch oder elektrisch mittels eines 24-Volt-Motors steuern, der insbesondere für die tägliche Lüftung einen deutlich höheren Komfort bietet. Neben der manuellen Steuerung kann der Rauchlift auch direkt an vorhandene Rauchmelder angeschlossen werden, um im Brandfall noch schneller für Entrauchung zu sorgen.

Der Rauchlift TWIN bietet ein Höchstmaß an Qualität. Die hochwertige Kunststoffverglasung ist schwer entflammbar und schallabsorbierend. Für eine gute Energieeffizienz sind die Doppelklappen ohne Wärmebrücken realisiert. Ein umlaufendes doppeltes Dichtungssystem sorgt für eine hohe Luft- und Wasserdichtheit.

Kontakt- und Firmen-Infos im Branchenverzeichnis