News vom 02/01/2017

Paxton Neuer Vertriebsleiter für DACH-Region ernannt

Dan Drayton wird bei Paxton die Position des Regional Sales Managers für Deutschland, Österreich und die Schweiz übernehmen. Sie unterstreicht das anhaltenden Engagement des Unternehmens im DACH-Sicherheitsmarkt.

Drayton verantwortet künftig den Ausbau des Unternehmes in der DACH-Region. (Bild: Paxton)

Drayton verantwortet künftig den Ausbau des Unternehmes in der DACH-Region. In Zusammenarbeit mit dem deutschen Vertriebsteam wird er die Vertriebspartner und Errichter des Unternehmens dabei unterstützen, neue Absatzchancen im Markt zu erkennen und sicherstellen, dass sie kompetent über die komplette Paxton Produktpalette informiert und geschult sind. Drayton kam vor vier Jahren zu Paxton, wo er eine führende Rolle bei der Unterstützung der internationalen Marktentwicklung der Firma einnahm.

Seine Schwerpunkte lagen auf Schwellenmärkten in Afrika und dem Nahen Osten sowie in der Stärkung der Paxton-Präsenz in Südeuropa und Skandinavien. Während dieser Zeit hat er fundiertes Wissen über die wichtigsten internationalen Märkte von Paxton erworben und versteht somit die Anforderungen, um einen soliden Marktanteil zu erreichen. Mit dieser Ernennung ist Dan Drayton nun für die Paxton Vertriebsaktivitäten in der gesamten EMEA-Region (ohne Benelux) zuständig.

