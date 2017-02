News vom 02/02/2017

Milestone Videoüberwachung in Deutschland vereinheitlichen

Eine kürzlich durchgeführte Forsa-Umfrage ergab, dass heute neun von zehn Zugreisenden Videokameras befürworten, um sich sicherer zu fühlen. Dennoch ist das Thema Videoüberwachung in Deutschland nicht einheitlich geregelt.

Städte benötigen zusätzliche Ressourcen, um Bedrohungen entgegenwirken zu können. (Bild: Milestone/LWYang)

Städte benötigen zusätzliche Ressourcen, um Bedrohungen wie Diebstählen, Überfällen und Bandenkriminalität entgegenwirken zu können. Milestone Systems, Anbieter von IP-Videomanagementsoftware, liefert technische Lösungen, um mithilfe von intelligenter Software Kommunen und Polizei zu entlasten, Straftaten schneller aufzuklären und das Sicherheitsgefühl unter den Bürgern zu stärken.

Bei dem Bestreben, Deutschland sicherer zu machen, kann intelligente Videomanagementsoftware eine entscheidende Rolle spielen. Denn Videoüberwachung erhöht nicht nur das Sicherheitsempfinden der Menschen, sondern kann unter Einsatz der entsprechenden Software auch bei der Aufklärung von Straftaten helfen, indem die heute noch oft fehlenden Beweise geliefert werden. Die Milestone Xprotect Videomanagementsoftware beispielsweise kann durch das Prinzip der Open Platform in zahlreiche Softwareanwendungen und Kameras von Drittanbietern integriert werden. So werden Videoanalysen, Gesichts- und Kennzeichenerkennung möglich.

Besonders in Städten oder größeren Anlagen kann eine IP-basierte VMS mit zentraler Verwaltungsschnittstelle außerdem Polizeikräfte entlasten. Xprotect Corporate ist eine flexible Software, die für beliebig viele Kameras, Benutzer und Standorte einsetzbar ist. So kann ein großes Netz aus IP-Kameras als ein einheitliches System verwaltet und analysiert werden. Die Videos hunderter oder sogar tausender über eine Stadt verteilter IP-Kameras können so von der VMS live gesichtet und ausgewertet werden. Bei Auffälligkeiten schlägt diese unmittelbar Alarm und die Einsatzkräfte können in kritischen Situationen schnell und an der richtigen Stelle vor Ort sein.

Mit Milestone Mobile wurde zusätzlich eine App entwickelt, mit welcher der unmittelbare Zugriff auf Milestone Überwachungssysteme über WLAN, 3G- oder 4G-Verbindungen ermöglicht wird. Benutzer, zum Beispiel Sicherheitskräfte, können Live-Videos anzeigen, wiedergeben und bereitstellen. Das ermöglicht kurze Reaktionszeiten im Ernstfall und ist ein gutes Beispiel dafür, wie die Kombination aus Videokameras und intelligenter Softwarelösung den öffentlichen Raum sicherer macht.

