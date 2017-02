News vom 02/02/2017

All Service Sicherheitsdienste Spende für Kinderhilfestiftung

Das soziale Engagement ist bei der All Service Sicherheitsdienste GmbH ein wichtiger Bestandteil der Unternehmenskultur. Das Unternehmen spendete deshalb 8.000 Euro an die Kinderhilfestiftung e.V.

Die All Service Sicherheitsdienste GmbH ist für ihre sozialen Projekte bekannt. Im vergangenen Jahr unterstützte das Sicherheits-unternehmen wieder die Veranstaltung „Open Doors“ in Neu-Isenburg. Mit professionellem Einsatz kamen rund 30 Sicherheits-mitarbeiter zum Einsatz. Vor Ort sorgte das Unternehmen für einen reibungslosen Ablauf.

Den Umsatz spendete die All Service Sicherheitsdienste GmbH an die Kinderhilfestiftung e.V. in Frankfurt am Main. Geschäftsführender Gesellschafter Peter Haller übergab den symbolischen Spendenscheck in Höhe von 8.000 Euro an Bruno Seibert, den Vorsitzenden der Kinderhilfestiftung e.V.

„Mit dieser Spende wollen wir das Langzeitprojekt 'Kinderschutzambulanz' weiterhin unterstützen. Uns ist es ein besonderes Anliegen solche Sozialprojekte zu fördern und bei der Veranstaltung Open Doors als Sponsor aufzutreten. Denn die Sicherheit bei Festivals wie diesen, steht an erster Stelle“, sagte Peter Haller.

