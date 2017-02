News vom 02/07/2017

Securiton IPS International Partner Meeting 2017

Am 24. Januar 2017 lud IPS Intelligent Video Analytics, eine Business Unit der Securiton GmbH, seine Vertriebspartner zum diesjährigen IPS International Partner Meeting in die Münchner Allianz Arena ein.

In den Vorträgen wurden die neuen Produkt-Features vorgestellt. (Bild: IPS)

Zahlreiche Solution- und Distribution-Partner aus verschiedenen Ländern folgten der Einladung und hatten so die Gelegenheit, sich in spektakulärer Kulisse exklusiv über Neuerungen bei IPS zu informieren. Das Programm enthielt in der ersten Hälfte zahlreiche Vorträge aus verschiedensten IPS-Bereichen. So wurden wie gewohnt neue Features der im März erscheinenden Version 8.0 der Produkte IPS Analyticsmanager, IPS Videomanager und IPS Videoanalytics präsentiert, aber auch Informationen aus den Bereichen Management, Vertrieb, Marketing und Qualitätsmanagement bereitgestellt.

Neu waren die interaktiven Workshops zum Erfahrungsaustausch. (Bild: IPS)

Wie IPS-Bereichsleiter Peter Treutler in seiner Begrüßungsrede verdeutlichte, drehte sich der Tag um das Thema „Veränderung“. So wolle IPS weiterhin wachsen und mit innovativen Produktänderungen die technologische Entwicklung im Bereich Videoanalyse vorantreiben.

Getreu dem Tagesmotto zeigte sich auch das Partner-Meeting dieses Jahr in veränderter Form. Die zweite Programmhälfte lud die Teilnehmer mit interaktiven Workshops zum gegenseitigen Austausch über ihre Erfahrungen in verschiedenen Märkten und ihre Erwartungen an zukünftige Entwicklungen ein. Im Anschluss an das Konferenzprogramm bot eine geführte Tour durch die Allianz Arena die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen eines der modernsten Fußballstadien der Welt zu werfen. Das anschließende Networking bei bayrischen Schmankerln rundete die Veranstaltung ab.

