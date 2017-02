Produktbericht vom 02/07/2017

Euroshop 2017 Novatec zeigt Warensicherung und Videoüberwachung

Auf der internationalen Handelsmesse Euroshop 2017 präsentiert Novatec sowohl technische Neuheiten als auch attraktive Einkaufs- und Vertriebskonzepte für Kunden.

Im Fokus: attraktive Einkaufs-und Vertriebskonzepte für Kunden. (Bild: Fotolia.de)

Novatec zeigt am Stand Warensicherung der neuesten Generation: voll digitalisiert, mit zahlreichen Optionen wie IP-basierte Fernwartung oder integrierte Frequenzmessung und Metalldetektion. Sie stammen zum Beispiel vom langjährigen Partner Nedap Retail aus den Niederlanden. Zubehör für Warensicherungsprodukte bieten das Unternehemen in Zusammenarbeit mit dem Partner Trustag zu attraktiven Bedingungen: Kunden können zu günstigen Preisen direkt in Fernost einkaufen, aber dennoch alle Vorzüge eines After-Sales-Supports zu europäischen Konditionen nutzen. Novatec übernimmt die Qualitätsgarantie für alle direkt erworbenen Artikel. Dabei können Kunden, genau wie bei der Warensicherung, auf das europaweite Servicenetz von Novatec zurückgreifen.

Ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis garantiert der Retail-Spezialist auch bei der digitalen Videoüberwachung für den Einzelhandel. Neben Basis-Features wie HD-Bildqualität, Aufzeichnung und Datenschutzeinstellungen zeigt Novatec auf seinem Messestand Lösungen für Filialen sowie für die Lager-, Logistik-und Freigeländesicherung. Ebenfalls vorgestellt wird eine ausgereifte digitale Sicherheitsplattform des Systempartners Genetec GmbH. Sie vereint Videoüberwachung, Zutrittskontrolle und Security-Management.

Auf dem Novatec Stand erfahren Fachbesucher darüber hinaus, wie sich zeitgemäße Überwachungstechnik zur Prozessoptimierung und Umsatzsteigerung einsetzen lässt: Mit videobasierter Kundenfrequenzmessung und ausgefeilten digitale Marketinganalysen erhält der Händler wertvolle Informationen über sein Klientel. Die automatischen Auswertungssysteme erkennen Geschlecht und Alter der Shop-Besucher oder protokollieren ihre Verweildauer an definierten Stellen per Heatmapping. Auf Grundlage dieser Informationen kann der Shop-Betreiber sowohl seine Ladeneinrichtung als auch sein Angebot und seine Vertriebsprozesse optimieren.

Halle 6, Stand A42

Kontakt- und Firmen-Infos im Branchenverzeichnis