Feuertrutz 2017 Siemens stellt ganzheitliche Lösungen vor

Technische Brandschutzlösungen aus ganzheitlicher, gewerkeübergreifender Perspektive – dies steht im Fokus des Siemens-Messeauftritts auf der Feuertrutz 2017.

Besucher können das umfassende Portfolio von Siemens direkt auf der Messe erleben. (Bild: Siemens AG)

Besucher können das umfassende Portfolio dort direkt erleben: Beispielsweise demonstriert eine Live-Vorführung die Leistungsfähigkeit der ASA-Technologie, die durch algorithmenbasierte Detektions- und Täuschungssicherheit höchste Zuverlässigkeit bei der Branddetektion erreicht. Dazu werden am Messestand verschiedene Brände mit unterschiedlichen Täuschungsgrößen simuliert, wobei das Softwaretool Sinteso Data Recorder (SDR) diese professionell erfasst und analysiert.

Eine neu entwickelte Brandschutzklappensteuerung erweitert das intelligente, zuverlässige und effiziente Gesamtkonzept von Siemens zum Brandschutz in Gebäuden. Brandschutz- und Lüftungsexperten der Siemens-Division Building Technologies haben sie gemeinsam entwickelt und so konzipiert, dass sie sich einfach in Brandschutzanlagen, Managementplattformen und Automatisierungsstationen von Siemens einbinden lässt. Eine entsprechend darauf programmierte Brandmelderzentrale von Siemens dient als Brandschutzklappensteuerzentrale. Diese muss nicht mehr einzeln mit den Brandschutzklappen verkabelt werden, sondern steuert über das Sinteso FDnet direkt die Ein-/Ausgabebausteine an, die bei den Brandschutzklappen montiert sind. Damit reduziert die EN54-konforme Technik sowohl den Verkabelungsaufwand als auch die Montagezeiten.

Eine weitere Neuerung im Siemens-Portfolio ist ein loop-gespeister Zwischensockel-Sounder, der die Anforderungen an eine optische Alarmierung gemäß der aktuellen Norm EN54-23 erfüllt. Er kann einfach zwischen einem automatischen Brandmelder und dessen Anschlusssockel installiert werden. So wird aus einem normalen Brandmelder ein optisch-akustischer Signalgeber. Die europäische Norm schreibt in bestimmten Einsatzbereichen, in denen bisher eine rein akustische Alarmierung ausreichend war, eine zusätzliche optische Alarmierung durch entsprechende Signalgeber vor. Neben weiteren Vorgaben muss zum Beispiel die Beleuchtungsstärke des Signalgebers dabei mindestens 0,4 Lux im gesamten Alarmierungsbereich betragen.

Darüber hinaus erwartet die Besucher ein breites Angebot an Informationen, etwa über aktuelle Tools zur Planerunterstützung wie z.B. Building Information Modeling (BIM), über mobile Bedienkonzepte sowie zu den Sinorix-Gaslöschsystemen. Zudem zeigt Siemens die Managementplattform Desigo CC, die alle Gewerke im Gebäude integriert und über eine Bedienoberfläche steuerbar macht.

