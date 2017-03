Fachartikel aus PROTECTOR 3/2017, S. 15

Tisoware Partner für den Erfolg

Der Anlass war der Pferdesport, die Themen waren größtenteils andere. Tisoware veranstaltete gemeinsam mit seinen Partnern PCS, Wanzel, Maja und Proalpha im Rahmen des Reitturniers Baden Classics in Offenburg einen Praxistag, der die Vorteile der engen Kooperation für die mittelständischen Unternehmen verdeutlichte.

Tisoware-Geschäftsführerin Sabine Dörr erläuterte die Security-Lösungen inklusive Videoüberwachung von Tisoware. (Bild: Tisoware)

Tisoware-Geschäftsführerin Sabine Dörr, die durch den Tag führte, begrüße zahlreiche Kunden, Partner und Verbandsvertreter und erläuterte die HR- sowie Security-Lösungen inklusive Videoüberwachung des Softwarespezialisten. Diese nutzen zahlreiche Unternehmen in 14 Ländern weltweit, unter anderem der ERP- Spezialist Proalpha, mit dem Tiswoare bereits seit 1999 kooperiert. Michael Finkler als Proalpha-Geschäftsführer erläuterte, wie wichtig die Sicherstellung eines nahtlosen Datenflusses seiner Überzeugung nach ist, gerade vor dem Hintergrund der Digitalisierung, die momentan Wirtschaft und Gesellschaft rasant verändere. „Wir alle staunen, wie schnell das geht“, betonte Finkler und warnte davor, das Thema auf die leichte Schulter zu nehmen.

Die millionenfache Vernetzung von Geräten, der Wegfall von Arbeitsplätzen und die selbst lernende Fabrik, die ihre Produktion ständig selbst optimiert, kämen sehr schnell. Auch der Maschinenhersteller und „Hidden Champion“ Maja setzt zur Optimierung seiner Arbeitsabläufe und zur Sicherung seines Betriebs seit langem auf Lösungen von Tisoware und Proalpha. Bernd Schäfer, IT- und Personal-Leiter von Maja, betonte unter anderem die Transparenz der Produktion sowie die „permanenten Effizienzsteigerungen. Wir wissen immer, wo wir stehen. Künstliche Engpässe gibt es nicht mehr, Stress und Hektik sind passé. Wir können agieren, statt zu reagieren“. Die Lösungen der beiden Unternehmen seien ohne Zweifel „eine große Stütze“. Nach den Vorträgen der Tisoware-Partner wartete auf die Gäste ein Rundgang und der Blick hinter die Kulissen der Baden Classics. Reinhard Schill, Geschäftsführender Gesellschafter von Maja sowie der Gründer und Turnierleiter des Reitturniers sagte zum Abschluss: „Die Zusammenarbeit mit Tisoware verlief von Anfang an mittelstandsorientiert und auf Augenhöhe. Und was uns sonst noch verbindet, ist die Faszination des Pferdesports. Auch in diesem Bereich arbeiten wir professionell und partnerschaftlich zusammen.“ AA

