News vom 02/09/2017

Milestone Systems Christian Ringler übernimmt neue Aufgaben

Milestone Systems, Anbieter einer Open-Plattform-IP-Videomanagementsoftware, verteilt 2017 die Verantwortlichkeiten im Unternehmen neu. Christian Ringler ist seit Januar 2017 neuer Director für den Raum Naher Osten und Afrika.

Christian Ringler. (Bild: Milestone Systems)

Gleichzeitig betreut er auch nach wie vor die Länder Deutschland, Österreich und Schweiz (D-A-CH-Region). Damit ist er in Hinblick auf das Wachstumspotential verantwortlich für die wichtigsten Märkte für Milestone Systems.

Außerdem haben sich 2017 weitere Verantwortlichkeiten im D-A-CH-Bereich verändert. Neuzugang Nicolas Ullrich steigt nach langjähriger Erfahrung bei Canon, Samsung und Mobotix jetzt als neuer Channel Business Manager in der Region Mitte/Nord/Ost Deutschland bei Milestone Systems ein. Gleichzeitig verändert sich die Position von Ulf Hüther, der ab 2017 nun als Channel Business Manager für die gesamte (französisch- und italienischsprachige) Schweiz zuständig ist.

Strategische Ausrichtung 2017

Mit der personellen Umverteilungen baut das Unternehmen seine Wachstumsstrategie aus. Dabei liegt der Fokus auf starken Technologie- und Vertriebspartnerschaften, sowie auf der Erschließung neuer Branchen. Speziell der Bereich Public Security soll 2017 als Zukunftsmarkt angesprochen und ausgeweitet werden.

Milestone Systems steht für eine Open Platform Community. Das bedeutet, dass die Lösungen von Milestone Systems mit den Produkten vieler verschiedener Entwickler kombinierbar sind. So können für jeden Kunden individuelle Lösungen zur Verfügung gestellt werden. 2017 wird für das Unternehmen das Jahr der Community. Solution- und Entwicklungspartner (Developer) sollen noch enger mit Milestone Systems zusammenarbeiten, um die führende Position als Komplettanbieter von Videomanagementsoftware gegenüber Auftraggebern zu kommunizieren. Auf dem Milestone Integration Platform Symposium (MIPS) in Dubai und während der Milestone Partner Open Platform Days (MPOP) in Deutschland wird das Unternehmen diesen Kerngedanken der Community vorstellen und demonstrieren.

