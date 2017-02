Produktbericht vom 02/13/2017

Dirak Neue Käfigmuttern für komfortablen Einsatz

Die neuen Käfigmuttern von Dirak lassen sich sehr einfach werkzeuglos von vorne oder hinten montieren und demontieren. Sie können vielseitig zur Verbindung von Blechen sowie im Maschinen- und Gehäusebau eingesetzt werden.

Die Muttern sind von vorne und hinten werkzeuglos in die Einbauöffnung montierbar. (Bild: Dirak)

Käfig- und Einnietmuttern werden überall dort benötigt, wo Bleche miteinander verbunden werden. Vor allem die 19-Zoll-Technik bietet einen weiten Einsatzbereich. Eine komfortable und sichere Verbindung durch Käfigmuttern ist hier enorm wichtig. Auch im Maschinen- und Gehäusebau kommen Käfig- und Einnietmuttern zum Einsatz.

Ein Großteil der auf dem Markt befindlichen Lösungen werden von hinten, meistens mit Werkzeug, in die Einbauöffnung eingesetzt. Vor allem in einem voll bestückten Gehäuse bedeutet dies oftmals hohen Aufwand beim Umbau der Geräte. Die neuen Käfigmuttern von Dirak lassen sich jedoch sehr einfach montieren und demontieren. Sie sind von vorne sowie hinten werkzeuglos in die Einbauöffnung montierbar. Der Käfig aus PA ist flexibel und somit leicht einzubauen. Eine bewegliche Mutter erlaubt einfaches Eindrehen der Schraube ohne Verkanten, es erfolgt kein Verdrehen bei der Demontage durch die zu demontierende Schraube im Blech.

Ein sicherer und stabiler Einsatz ist gewährleistet. Der PA-Käfig verursacht keine Beschädigung des Lacks, er ist leicht und fehlerfrei vormontierbar, die Mutter doppelsymmetrisch. Er ist geeignet für hohe Anzugsmomente und hohe Zugkräfte bis zu acht Newtonmeter. Die axial bewegliche Stahl-Mutter sorgt für höchste Stabilität und optimale Verbindung der Bleche. Sicherer Sitz des Käfigs in der Einbauöffnung wird durch überstehenden Vierkant erreicht. Der Einsatz in verschiedenen Anwendungen ist auf Grund des großen Klemmbereichs von einem bis vier Millimeter möglich. Die Standard-Einbauöffnung beträgt 9,5 Millimeter. Das Produkt ist mit diversen Gewindegrößen erhältlich und nach UL94 gelistet, damit ist es international verwendbar

Kontakt- und Firmen-Infos im Branchenverzeichnis