Produktbericht vom 02/16/2017

Morse Watchmans Touch-System für Gaming-Branche

Der Keywatcher Touch von Morse Watchmans erhält mit dem neuesten Upgrade mehr Sicherheit und Komfortfunktionen. Er wird damit attraktiver für Gaming-affine Zielgruppen. Auf der Messe ICE Totally Gaming 2017 hatte das Unternehmen das System präsentiert.

Sicherheit und Bedienkomfort wurden weiter erhöht. (Bild: Morse Watchmans)

Morse Watchmans seine neue Out-of-the-box-Lösung Keywatcher Touch zur Gaming-Messe ICE vorgestellt, inklusive der verbesserten Sicherheits- und Komfort-Funktionen sowie einiger Benachrichtigungs-Upgrades. All diese Neuerungen sollen das Schlüsselmanagement noch flexibler und nützlicher machen, beispielsweise wenn es um die Erfüllung von Sicherheitsanforderungen in Freizeitanlagen und Casinos geht.

Mehrere neue Sicherheitsfunktionen schützen das System vor Cyberangriffen über das Netzwerk. Mit aktivierter Firewall werden jegliche Anfragen von außerhalb ignoriert, es sei denn sie treffen auf den speziellen Ports ein, die das System für die Netzwerk- und Server-Kommunikation benötigt. Die Daten, die zwischen dem Keywatcher Touch und dem Keywatcher Touch Server ausgetauscht werden, lassen sich nun mittels AES-256-Technik verschlüsseln. Der nötige Pre-Shared-Key wird dabei standortindividuell vergeben.

Zur Steigerung des Bedienkomforts wurde eine Reihe von zusätzlichen Upgrades implementiert. Der Keywatcher Touch Server kann jetzt auch unter einem Domain-User-Account betrieben werden. Zudem wird die Windows-Authentifizierung für SQL unterstützt, während die Server-Logins die IT-Verantwortlichen von der Last befreien, separate SQL-Nutzer zum Zwecke der Authentifizierung anlegen zu müssen. Die Software Keypro II zum Datenimport wurde überarbeitet, so dass sie leichter bedienbar ist. Beispielsweise können die Importe nach Bedarf vorgenommen werden, so dass der Nutzer sie nicht alle auf einmal abarbeiten muss.

Zu den weiteren Verbesserungen zählt auch die Möglichkeit, Schlüssel aus der Truetouch Key-Trackig-Software mittels Smart Key Reader zu ersetzen. Eine neue Benachrichtigung informiert die Anwender, wenn ein überfälliger Schlüssel zurückgegeben wurde, während eine weitere über Dual- und Triple-User-Aktivitäten informiert. Alle Berichte können in Truetouch nun in den Formaten PDF oder CSV gespeichert und angezeigt werden.

