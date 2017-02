Produktbericht vom 02/17/2017

Winkhaus Spindtüren in Zutrittsorganisation integrieren

Das System zur elektronischen Zutrittsorganisation Bluesmart aus dem Hause Winkhaus ermöglicht es, dass man nur einen Schlüssel für alle Türen benötigt. Das betrifft nun auch Schrank- und Spindtüren.

Das Bluesmart-System beinhaltet jetzt auch eine Lösung für Spind- und Schrankschlösser. (Bild: Winkhaus)

Unternehmen, Vereine, Schulen, Universitäten, Sporthallen, Bibliotheken, Krankenhäuser und andere Einrichtungen, in denen abschließbare Schränke, Spinde und Rollcontainer zur Verfügung stehen, können von den Neuentwicklungen profitieren. Die neuen Schlösser werden – wie die anderen Bluesmart-Komponenten auch – mit der Verwaltungssoftware Bluecontrol Professional am zentralen PC administriert. Der Nutzer erhält einen Bluesmart-Schlüssel, der ihn zum Bedienen der Schlösser berechtigt.

Zusätzlich zu den Schlössern kann das neue Touch Terminal in Kombination mit einem Aufbuchleser von Winkhaus im Raum installiert werden. Es unterstützt die freie Schrankwahl – zum Beispiel in einer Umkleidekabine: Der Besucher wählt beliebig einen freien Schrank aus und verschließt ihn, indem er den Bluesmart-Schlüssel davor hält. Anschließend verlässt er die Umkleide.

Wenn der Gast wieder zurückkehrt und ihm die Nummer seines Spinds entfallen sein sollte, steckt er einfach den Schlüssel in den Aufbuchleser. Dieser erkennt das Identmedium und zeigt am Touch Terminal den passenden Schranknamen an. Nachdem der Besucher den von ihm belegten Schrank wieder geöffnet und seine persönlichen Dinge entnommen hat, steht dieser erneut für die freie Schrankwahl zur Verfügung – noch bevor der benutzte Schlüssel zurückgegeben wurde.

