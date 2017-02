News vom 02/16/2017

Sicurezza 2017 Messe steuert weiter auf Expansionskurs

Die italienische Sicherheitsmesse Sicurezza wächst in allen Segmenten und ergänzt in diesem Jahr weitere Hallen sowie neue Themen. Die Messe wird vom 15. bis 17. November 2017 in Mailand stattfinden.

Schon jetzt haben über 160 Aussteller, und damit etwa 50 Prozent der im Jahr 2015 vertretenen Firmen, ihre Teilnahme an der diesjährigen Ausgabe zugesagt. Damit sind die beiden traditionellen Hallen der Messe voll ausgebucht. Dank dieser guten Resonanz wird die geplante Expansion weiter vorangetrieben, so dass die Messe im November auch die Hallen 3, 5 und 7 belegen wird. Je mehr Unternehmen ihr Interesse an einer Teilnahme bekunden, desto stärker nimmt auch das Event Formen an.

Eine Zunahme ist in allen Sektoren der Sicherheits- und Brandschutzbranche zu verzeichnen, was das Angebot der Messe breiter werden lässt. Videoüberwachung wird wieder stark vertreten sein – sowohl durch international bedeutsame Firmen als auch durch Exponate des italienischen Technologiesektors. Darüber hinaus zeigt sich als Bestätigung des letztjährigen Trends eine Steigerung im Bereich der Zutrittskontrolle.

Auch die mechanische Sicherheit wird mit vielen Top-Anbietern unter anderem aus den Sparten Schließtechnik, Schlüsselmanagement und Tresorbau gut vertreten sein. Eine besondere Ausstellungsfläche mit Demonstrationsmöglichkeiten widmet sich wieder dem Thema Drohnen und speziellen sicherheitsbezogenen Lösungen. Zudem wird der Sektor der Brandmelde- und Löschanlagen zum ersten Mal auf der Messe vertreten sei. Er erhält eine maßgeschneiderte Präsentation in Zusammenarbeit mit führenden Verbänden.

