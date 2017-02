News vom 02/16/2017

Heyden-Securit Aussteller auf der Euroshop und Internorga

Gerade zieht der Frühling in Deutschland ein – und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Heyden-Securit ziehen aus, und zwar nach Hamburg zur Messe Internorga und nach Düsseldorf zur Euroshop 2017.

Auf der Euroshop wird der Magicard-Drucker gezeigt. (Bild: Heyden-Securit)

Auf der diesjährigen Euroshop sind die Rheinenser als Co-Aussteller des Partners Open Data s.r.l. aus Italien zu finden. Heyden-Securit unterstützt die römischen Profis für die Anbringung von Preisauszeichnungs-medien bei den Themen Preisschilddruck und Equipment. Magicards Drucker sind für den Druck von Plastikkarten an Bord, die Epson-Drucker kümmern sich um den schönen und schnellen Etikettendruck. Zu sehen auf der Euroshop in Düsseldorf vom 5. bis 9. März 2017 in Halle 3, Stand H19.

Ende März folgt dann ein weiteres Highlight auf dem Messeplan: die Internorga in Hamburg. Dort sind die Vertreter von Heyden-Securit zum ersten Mal mit dem brandneuen Messestand vertreten. In Hamburg wird das Produktsortiment vollumfänglich gezeigt, besonders hervorzuheben sind die Neuheiten, unter anderem Coffee-to-go-Mehrwegbecher aus Porzellan und die neue Software zur Preisschilderstellung. Zu sehen auf der Internorga in Hamburg vom 17. bis 21. März 2017 in Halle B6, Stand 226.

HEYDEN-SECURIT GmbH Am Stadtwalde 47

D-48432 Rheine

Telefon: +49 5971 9876-0

Fax: +49 5971 9876-54

Web: www.heydensecurit.de

